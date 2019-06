KRP epäilee: Työntekijät erehdyttäneet suomalaisyritykseltä 14 miljoonaa euroa – Cargotec vahvistaa tutkinnan

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee työntekijöiden erehdyttäneen vuosien 2002-2017 aikana suomalaisyritykseltä yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan yhtiötä huijattiin maksamaan rahat ulkomaisten yhtiöiden tileille tekaistuilla laskuilla.

Cargotec vahvistaa tiedotteessaan, että KRP epäilee sen MacGregor-liiketoiminta-alueeseen kohdistunutta törkeää petosta.

– Cargotec havaitsi epäillyn talousrikoksen omassa sisäisessä selvityksessään, ja se on tehnyt tutkintapyynnön viranomaisille. Epäillyillä väärinkäytöksillä ei ole vaikutusta Cargotecin taloudelliseen tulokseen, yhtiö kirjoittaa tiedotteessaan.

Epäiltyjä alle viisi, kaikki olleet yhtiössä töissä

KRP:n esitutkinta aloitettiin viime vuoden lopulla.

– Esitutkinta on edistynyt ja edistyy edelleen, mutta paljon on vielä tekemistä erityisesti, kun tekoaika on niin pitkä ja rahasumma on niin poikkeuksellisen suuri, sanoo tutkinnanjohtaja Janne Järvinen STT:lle.

Epäiltyjä on Järvisen mukaan alle viisi. Hän ei halua kommentoida tarkkaa määrää.

– Kaikki epäillyt ovat olleet yhtiön palveluksessa, Järvinen sanoo.

Vangittuna on tällä hetkellä yksi yhtiössä esimiestehtävissä toiminut. Hänet vangittiin huhtikuun lopulla.

Järvinen ei kerro, miten epäillyt ovat kommentoineet rikosepäilyä.

– Kun esitutkinta on kesken, ei voida kommentoida.

”Rahasumma on erittäin poikkeuksellinen”

Tutkinnassa tehdään kansainvälistä yhteistyötä, mutta Järvinen ei kerro, mistä päin maailmaa viranomaisapua on pyydetty.

– Oikeusapumenettelyt on käynnissä. En halua kommentoida, mihin.

Järvinen uskoo, että epäiltyjen määrä ja epäillyn rikoksen laajuus ei tule tutkinnassa kasvamaan.

– Esitutkinta on kestänyt sen verran kauan, että luulen, että ne on pystytty selvittämään. Asianomistajayrityskin on tehnyt omia laajoja sisäisiä selvityksiä.

Järvisen mukaan epäilty rikos on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen.

– Kun epäillään, että on erehdytetty noin 14 miljoonaa euroa, niin en tiedä, että tällaista sisäistä petosta, jossa olisi onnistuttu erehdyttämään tällainen rahasumma, olisi tullut tietoon. Rahasumma on erittäin poikkeuksellinen.

