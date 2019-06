Keskustassa johtajapeliä

Uuden hallituksen viimeisetkin ministerinimet ovat pian selvillä.

Erityisen kiinnostavia ovat keskustan valinnat. Tilanne puolueessa ei ole ihan yksinkertainen, koska väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä ei lähde hallitukseen.

Sipilä kertoi kantavansa vastuun vaalitappiosta, eikä lähde hallitukseen tai eduskunnan puhemieheksi. Linjausta on helppo ymmärtää.

Ongelmaksi nousee pitkä siirtymäaika. Sipilä jättää puheenjohtajan tehtävät syyskuussa, mutta uusi hallitus aloittaa työnsä jo lähipäivinä.

Keskustalle on tarjolla valtiovarainministerin salkku, joka on pääministerin jälkeen hallituksen toiseksi tärkein. Tehtävän täyttäminen ei ole läpihuutojuttu. Tärkeän salkun kantaja on vahvasti tyrkyllä myös keskustan uudeksi puheenjohtajaksi.

Hankalaksi keskustan tilanteen tekee Juha Sipilän rooli. Jos hän esittää henkilöitä ministerin tehtäviin, puolueessa tuskin löytyy suurta vastustusta. Syntyykö näin tilaisuus, jossa Sipilä pääsee käytännössä vaikuttamaan seuraajansa valintaan?

Tähän mennessä keskustan puheenjohtajapeli on ollut vaisua. Tilanne on puolueessa yleensä ollut aivan toinen, ja puheenjohtajuudesta on käyty kovaa kilpailua.

Keskustan tärkeimpään ministeripestiin on esitetty ainakin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkosta ja varapuheenjohtaja Katri Kulmunia. Molemmat nimet näkyvät myös puheenjohtajaspekulaatioissa.

Turkulaisella Annika Saarikolla olisi paljon kannatusta keskustan johtoon, mutta toista lastaan odottava Saarikko ilmoitti huhtikuussa, ettei perhetilanteen vuoksi tavoittele syksyllä puolueen puheenjohtajuutta.

Yksi vaihtoehto on, että valtiovarainministeriksi valitaan pätkäkaudeksi joku muu kuin puheenjohtajapelin kärkiehdokas, esimerkiksi nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä. Hän tekisi tilaa syksyllä valittavalle puheenjohtajalle.

Ykköspaikka kuuluu puheenjohtajalle. Muistissa on hyvin, miten kokoomuksen puheenjohtajaksi valittu Ville Itälä jäi edeltäjänsä Sauli Niinistön varjoon, kun Niinistö jatkoi valtiovarainministerinä.