Kullan hinta singahti ylimmilleen kuuteen vuoteen

Dollarin heikkeneminen, huolet talouskasvun hiipumisesta ja maailmanpolitiikan jännitteet ovat nostaneet kullan hinnan ylimmilleen lähes kuuteen vuoteen. Kullan kysyntä lähti nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen keskuspankki viestitti tulevista ohjauskorkojen laskuista. Korkoja laskettaisiin Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen.

Kullan hinta on kesäkuun aikana noussut noin kymmenen prosenttia ja Aasian markkinoilla kauppaa käytiin hintaan 1 405 dollaria unssilta, mikä on korkein taso sitten vuoden 2013 syyskuun. Kultakauppaa käydään reilun 31 gramman troy-unsseissa.

Kulta on perinteisesti ollut sijoittajien turvasatama markkinoiden epävakaina aikoina.

