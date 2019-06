Kultarantarannassa keskustellaan jälleen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – teemana maailman murros ja Euroopan tulevaisuus, päävieraana Saksan liittopresidentti

Presidentti Sauli Niinistön isännöimät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään Naantalissa. Maailman murrosta ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevän tilaisuuden päävieras on Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Niinistö ja Steinmeier käyvät kahdenväliset keskustelut jo ennen illan julkisia puheenvuoroja.

Huomenna paneelikeskustelussa Suomesta eurooppalaisen turvallisuuden tekijänä pääsevät ääneen muun muassa pääministeri Antti Rinne (sd.) ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Niinistön ensimmäisellä presidenttikaudellaan aloittamat Kultaranta-keskustelut järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa. Tänä kesänä teemana on ”Maailma murroksessa – mihin menee Eurooppa, miten pärjää Suomi?”.

Kaksipäiväiseen tilaisuuteen on kutsuttu noin sata asiantuntijaa ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri puolilta.

Frank-Walter Steinmeier valittiin Saksan liittopresidentiksi toissa vuoden keväällä. Sosiaalidemokraattipoliitikko toimi sitä ennen kahteen otteeseen maansa ulkoministerinä liittokansleri Angela Merkelin johtamissa hallituksissa.

Liittopresidentin asema on Saksassa lähinnä edustuksellinen, maan tosiasiallinen johtaja on liittokansleri.

