Kurdit vapauttavat naisia ja lapsia al-Holin leiriltä, jossa on myös suomalaisia

Kurdit aikovat vapauttaa 800 naista ja lasta al-Holin pakolaisleiriltä maanantaina. Vapautettujen joukossa on myös jihadistien sukulaisia, jotka lähtevät leiriltä sukulaistensa luokse. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun täpötäydestä leiristä Syyrian koillisosassa vapautetaan ihmisiä.

Vapautuksia on tarkoitus jatkaa niin, että seuraava ryhmä ihmisiä pääsee leiriltä id al-fitr -juhlapäivänä, jota vietetään muslimien pyhän kuukauden, ramadanin loppumisen kunniaksi.

– Kaikki vapautettavat eivät ole Isis-taistelijoiden sukulaisia. Joukossa on myös sotaa paenneita, tähdensi kurdien hallinnon edustaja Abd al-Mehbach.

Al-Holissa on liki 74 000 ihmistä, heidän joukossaan noin 12 000 ulkomaalaista. Leirillä on myös kymmeniä suomalaisia naisia ja lapsia.

STT

