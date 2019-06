Kurdiviranomaiset luovuttivat yli 10 orpoa Ranskalle – lasten perheiden uskotaan olleen mukana jihadistisessa toiminnassa

Koillis-Syyrian kurdiviranomaiset kertovat luovuttaneensa eilen Ranskalle 12 ranskalaista lasta, joiden perheiden uskotaan olleen mukana jihadistisessa toiminnassa, uutisoi uutistoimisto AFP.

Lapset ovat eläneet leirillä, jonne kymmenettuhannet pakenivat viimeaikaisia Isisin vastaisia taisteluita. Ranskalaisen Parisien-lehden mukaan lapset olivat al-Holin leirillä, jolla on uutisoitu olevan myös kymmeniä suomalaisia.

AFP:n mukaan vanhin lapsista on kymmenenvuotias.

Parisien kertoo, että palautettavien lasten joukossa olisi kaksi lasta, joiden äiti olisi vangittuna Syyriassa. Lehden mukaan äiti on antanut luvan lasten kotiuttamiselle. Parisienin mukaan muut Ranskaan lähetetyt lapset ovat orpoja.

Lehti kertoo, että saapuessaan Ranskaan lapset viedään lääkärintarkastuksiin. Sosiaaliviranomaisten on tarkoitus löytää lapsille sijoitusperheet. Lehden mukaan lapsia tullaan myös kuulemaan.

Parisien-lehti uutisoi lasten saapuvan Ranskaan tämän päivän aikana.

Kurdiviranomaisten mukaan myös Hollannin delegaatioille luovutettiin kaksi orvoksi jäänyttä lasta.

Ranska on aikaisemminkin ottanut vastaan Syyriasta lapsia, joiden perheiden uskotaan olleen mukana jihadistisessa toiminnassa.

