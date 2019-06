Kuusi orpoa tuotiin Isis-leiriltä Syyriasta Belgiaan

Kuusi äärijärjestö Isisiin kuuluneiden perheiden orpoa saapui Syyriasta Belgiaan perjantaina, kertoi Belgian ulkoministeri Didier Reynders Twitterissä.

Viranomaisten mukaan Isis-leiriltä tuotujen lasten fyysinen ja henkinen kunto on nyt tärkeintä. He muistuttivat, että lapset ovat eläneet pitkään vaikeissa oloissa Syyriassa.

Lapset saapuivat Belgiaan päivä sen jälkeen, kun kurdiviranomaiset luovuttivat heidät Belgian viranomaisille Syyrian koillisosassa. Aiemmin on sanottu, että neljä kuudesta orvosta on yli kymmenvuotiaita, mutta että ketään ei epäillä rikoksesta.

Belgialaislehtien mukaan Syyriassa on 50-60 belgialaislasta muun muassa al-Holin ja Ain Issan leireillä.

Al-Holin leiri on ollut viime aikoina esillä Suomessakin, koska siellä on yli 40 suomalaista.

STT