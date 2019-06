Lääkärihelikoptereilla piti kiirettä juhannuksena – enemmän hälytyksiä kuin koskaan

Lääkärihelikoptereilla oli kaikkien aikojen kiireisin juhannus, kertoo FinnHEMS tiedotteessaan. Ne saivat yhteensä 199 tehtävähälytystä, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Eniten hälytyksiä kirjattiin Kuopion lääkärihelikopteritukikohdassa, jossa lääkärihelikopterille riitti tehtäviä viikonlopun aikana yhteensä 52 kappaletta.

Seuraavaksi eniten hälytyksiä tuli kuudesta tukikohdasta Turkuun, jossa hälytyksiä oli 37. Hälytysten määrä nousi Turussa 37 prosentilla viime vuodesta.

Juhannuksen kiireisin päivä oli lauantai, jolloin FinnHEMS-kopterit saivat 86 hälytystä.

Valtaosa hälytyksistä koski tajuttomia ja elottomia potilaita, tieliikenneonnettomuuksien uhreja sekä myrkytystapauksia. Juhannuksena oli myös seitsemän vesipelastustehtävää ja neljä synnytystä.

Hälytyksien kasvu menee uuden järjestelmän piikkiin

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit saivat tänä juhannuksena enemmän hälytyksiä kuin kertaakaan aiemmin FinnHEMSin historiassa. Edellinen ennätyslukema on vuodelta 2012, jolloin hälytyksiä oli 196.

Hälytysmäärän kasvun syyt löytynevät uudesta Erica-hätäkeskustietojärjestelmästä, uskoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen.

Järjestelmää alettiin ottaa käyttöön viime vuonna. Sen käyttöönotossa on ilmennyt ongelmia, joita viranomaiset pyrkivät selvittämään.

– Erican myötä FinnHEMSin hälytysmäärä on noussut noin 1,3-kertaiseksi, mutta samalla kohdattujen potilaiden määrä on – vielä tuntemattomasta syystä – vähentynyt yli 10 prosenttia. Asiaa tutkitaan parhaillaan, Virkkunen sanoo.

FinnHEMS on viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Tämä yhteisomisteinen voittoa tavoittelematon osakeyhtiö perustettiin vuonna 2010.

STT

Kuvat: