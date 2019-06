Lähes 7 000 suomalaista elää avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa – ”virallisia” sateenkaarilapsiperheitä vain 785

Vuoden 2018 lopussa kaikkiaan 3 960 suomalaista eli avioliitossa samaa sukupuolta olevan kanssa, kertoo Tilastokeskus. Heistä 66 prosenttia oli naisia.

Jos lasketaan mukaan myös rekisteröidyt parisuhteet, viime vuoden lopussa samaa sukupuolta olevan kanssa eli lähes 7 000 suomalaista.

Aktiivisimmin homosuhteissa elävistä parisuhteensa on rekisteröinyt tai kumppaninsa kanssa on avioitunut 30-39-vuotias.

Kaksi naista tai kaksi miestä ovat voineet solmia keskenään rekisteröidyn parisuhteen maaliskuusta 2002 lähtien. Maaliskuusta 2017 lähtien samaa sukupuolta olevat pariskunnat ovat voineet solmia avioliiton tai muuttaa rekisteröity parisuhde avioliitoksi.

2 400 vaihtoi rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi

Uusien rekisteröityjen parisuhteiden määrä oli Suomessa suurimmillaan heti lain voimaantulon jälkeen, jolloin lähes 450 paria rekisteröi parisuhteensa. Tämän jälkeen uusia rekisteröityjä parisuhteita solmittiin vuosittain noin 280 vuoteen 2016 saakka.

Enimmillään Suomessa eli 6 004 henkilöä rekisteröidyssä parisuhteessa vuonna 2016. Heti tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon jälkeen yhteensä 2 460 suomalaista vaihtoi rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi vuonna 2017.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 lopussa noin 1 700 suomalaista on eronnut rekisteröidystä parisuhteesta.

Lasten määrä kasvanut sateenkaariperheissä

Vuonna 2018 Suomen noin 560 000 lapsiperheestä 785 oli sateenkaarilapsiperheitä. Niiden määrä on kolminkertaistunut 2010-luvulla. ”Virallisten” sateenkaariperheiden lisäksi Suomessa elää tilastoissa näkymättömiä samaa sukupuolta olevien lapsiperheitä, joissa vanhemmat eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan tai avioituneet.

Lasten määrä on myös kasvanut sateenkaariperheissä tasaisesti. Vuonna 2012 näistä oli yksilapsisia noin 60 prosenttia, nyt enää lähes joka toinen.

Sateenkaariperheiden sisäiset adoptiot ovat kasvattaneet kotimaisten adoptioiden määrää vuodesta 2009 lähtien. Sen jälkeen useampi kuin joka kolmas kotimainen adoptio on ollut sateenkaariperheen sisäinen.

