Lähes kolme neljästä salolaisesta asuu taajamassa

Maaseutukaupunkina tunnetussa Salossa ylivoimainen enemmistö asukkaista elää taajaman valoissa ja kulkee päällystettyjä katuja.

Keskusta-alueella, johon kuuluu Salon ydinkeskusta ja Halikon kirkonkylä, asuu lähes 29 000 ihmistä runsaasta 52 000:sta. Se on 55 prosenttia asukasluvusta.

Asemakaavoitetuissa taajamissa salolaisista asuu noin 38 000. Se tarkoittaa 73 prosenttia asukkaista eli lähes kolmea neljästä.

Samansuuntainen tulos saadaan, jos Salon torin ympärille piirretään ympyrä, jonka säde on kymmenen kilometriä. Sen sisään mahtuu noin 70 prosenttia salolaisista.

Luvut löytyvät Salon asuntopoliittisesta ohjelmasta, joka kaupungissa on laadittu ensimmäistä kertaa. Ohjelma pilkkoo salolaisia ja salolaisten asumista mielenkiintoisiin palasiin.

Salon väkiluku on pienentynyt yli 3 000:lla huippuvuodesta 2011. Kaupunki on menettänyt asukkaita varsinkin Turkuun, mutta myös pääkaupunkiseudulle. Salo saa muuttovoittoa yli 55-vuotiaiden ikäluokassa.

Salo on menettänyt paljon työpaikkoja, ja kaupungista muutetaan pois työn perässä.

Muuttoliikkeen takia väestörakenne muuttuu. Työikäisten ja lasten määrä laskee, ja ikäihmisten osuus kasvaa. Huoltosuhde heikkenee.

Esimerkiksi vuonna 2017 työikäisiä oli runsaat 39 000 eli 74 prosenttia väestöstä. Yli 75-vuotiaita oli 5 845 eli 11 prosenttia.

Vuoteen 2030 mennessä työikäisten osuus laskee ennusteiden mukaan 69 prosenttiin ja yli 75-vuotiaiden kasvaa 18 prosenttiin.

Muutos tuntuu Salon sisälläkin. Ikäihmisistä moni hakeutuu taajamiin. Yli 75-vuotiaista lähes puolet asuu jo nyt Salon keskustassa.

Yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrä kasvaa tasaisesti. Vuonna 2007 Salon kaikista asuntokunnista yhden tai kahden hengen talouksia oli 73,5 prosenttia, vuonna 2017 jo 77 prosenttia.

Salolaisten selkeä enemmistö, yli 70 prosenttia asuu itse omistamassaan omakotitalossa tai rivitaloasunnossa. Koko Suomessa vastaava luku on noin 40 prosenttia.

Vuokra-asunnoissa salolaisista asuu 23–24 prosenttia.

Vapaa-ajan asuntoja Salossa on noin 7 000. Noin puolet mökeistä on muiden kuin salolaisten omistuksessa.

Salossa oli vuonna 2017 kaikkiaan noin 29 600 asuntoa, joista vakinaisesti asuttuja oli 26 100 eli 88 prosenttia.

Asunnoista noin puolet on erillisiä pientaloja, vajaat 19 prosenttia rivi- tai ketjutaloissa ja 28 prosenttia kerrostaloissa.

Tyhjillään oli peräti 3 450 asuntoa. Niistä osa on vapaa-ajan asuntoina, mökkeinä ja perikuntien käytössä. Osa saattaa olla tyhjillään, koska omistaja on töissä toisella paikkakunnalla ja asuu siellä. Osa on jäänyt kokonaan vaille käyttöä ja rapistuu oman onnensa nojassa.

Lähes puolet Salon asunnoista on rakennettu vuosina 1960–1989. Rakentamisen huippuaikaa oli 1970-luku. Ikä tarkoittaa, että moni asunto kaipaa peruskorjausta.

Väkiluvun laskun takia uusien asuntojen rakennustahtikin on hiipunut. Vuonna 2017 Salossa myönnettiin 23 lupaa asuinrakennuksille. Se tarkoittaa yhteensä 290 asuntoa.

Uusia kerrostaloja on rakennettu lähinnä keskustaan ja Halikon kirkolle. Omakotitaloja tehdään joka puolelle Saloa.

Missä salolaiset asuvat?

Suurimmat taajamat

Keskusta/Halikko: 28 848

Perniö 2 349

Hähkänä-Inkere 1 351

Märynummi 961

Kaivola 844

Muurla 743

Suomusjärvi 580

Kisko/Toija 571

Kuusjoki 397

Teijo 352

Kiikala 281

Vaskio 242

Särkisalo 132

Matilda 119

Vartsala 104

Perniön asema 93

Härjänvatsa 87

Kuusjoenperä 69

Förby 48

Viihtyisää ja kohtuuhintaista tarjolle

Mikä on Salon tulevaisuus ja mitä pitäisi tehdä? Sitäkin on mietitty asuntopoliittisessa ohjelmassa.

Lähtökohtana on, että kaupungista löytyisi sopiva kohtuuhintainen asunto ja viihtyisä asuinympäristö kaikkiin elämäntilanteisiin.

Ikäihmisten kasvava määrä tarkoittaa, että hoitoa ja hoivaa tarvitaan nykyistä enemmän. Osa siitä annetaan kotiin, osa laitoksissa. Niiden välille tarvittaisiin lisää kevyempää palvelu- ja tukiasumista.

Ikäihmisten asuntojen pitäisi olla lähellä palveluita. Ydinkeskusta ei saisi muuttua pelkästään vanhusten asuinalueeksi. Siksi sitä pitää kehittää myös lapsiperheitä ja työikäisiä houkuttelevaksi.

Asunnot, pihat ja julkiset alueet pitäisi suunnitella mahdollisimman vehreiksi, viihtyisiksi ja esteettömiksi, jotta niillä olisi helppo ja sujuva liikkua.

Liikkumista Salosta Turkuun ja Helsinkiin pitäisi helpottaa ja nopeuttaa, jotta Salo muuttuisi nykyistä houkuttelevammaksi asuinpaikaksi. Uusien asukkaiden houkuttelemisessa tärkeintä on uusien työpaikkojen saaminen Saloon.

Salolla pitää olla ohjelman mukaan pientalotontteja kaikissa taajamissa. Kerrostalotuotanto ohjataan pääosin keskustaan.

Erilaisten asuinalueiden houkuttelevuutta olisi mahdollista lisätä. Esimerkiksi keskustan asuinalueita olisi mahdollista profiloida ja kehittää persoonallisemmiksi.

Maaseutukeskusten vetovoimatekijöitä pitäisi kartoittaa ja tuloksia käyttää markkinoinnissa.

Salossa on ehdotettu asuntomessujen hakemista ja järjestämistä. Päätöksiä asiassa ei ole tehty.

Asuntopoliittisen ohjelman mukaan messujen järjestäminen antaisi mahdollisuuden suunnitella uutta kaupunginosaa, uudenlaista asumista ja tulevaisuuden ratkaisuja.