Lainmuutos tuo uusia liikennemerkkejä, joista yksi kieltää alinopeuden ja toinen aiheuttanee hämmennystä

Suomen autokuskeista monikin saattaa ilahtua tulossa olevasta muutoksesta: uusi liikennemerkki ilmaisee vähimmäisnopeuden. Tässä merkissä näkyvä alin sallittu nopeus ei kuitenkaan ole aivan ehdoton: sitä ei saa alittaa, ellei liikennetilanne edellytä hiljaisempaa nopeutta.

Vuoden kuluttua kesäkuussa voimaan tulevat muutokset tuovat maanteille parikymmentä kokonaan uutta liikennemerkkiä. Lisäksi moni jo tuttu merkki muuttuu, kun niitä parannellaan yksinkertaisemmiksi ja helpommin luettaviksi.

Merkkien parannukset liittyvät liikenteessä jo tapahtuneisiin muutoksiin tai siihen, mihin suuntaan tulevia muutoksia halutaan ohjata.

– Tieliikennelakiin tehdään kokonaisuudistus, jonka osana liikennemerkitkin uudistuvat. Yhtenä tavoitteena on esimerkiksi pyöräilyn edistäminen. Siksi uuteen lakin sisältyvät merkit pyöräkaistalle ja pyöräkadulle, kertoo liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta.

Osa uusista merkeistä voi aluksi hämmentää maanteillä liikkuvia.

– Sellainen saattaa olla ajokaistojen yhdistymisen eli vetoketjuperiaatteen liikennemerkki. Se voi olla vaikea ymmärtää, jos ei ole aiemmin kuullutkaan asiasta. Toisaalta asian oppii heti, kun joku on merkin kertaalleen selittänyt.

Vetoketjumerkki määrää, että kahden kaistan yhdistyessä ajetaan niiltä vuoron perään yhdelle, jatkuvalle kaistalle.

Tuoreen tutkimuksen mukaan vasta kaksi viidesosaa suomalaisista tietää, että tieliikennelaki muuttuu.

– Toisaalta on vielä vuosi aikaa saada tieto perille, Österman sanoo.

Siniset bussipysäkkimerkit katoavat, keltapohjaiset tilalle

Niin kutsutusta alinopeudesta tuskastuvat autoilijat saanevat siis helpotusta. Uudistukseen sisältyy liikennemerkki sekä vähimmäisnopeudesta että sen päättymisestä.

Parranpärinää tosin syntynee siitä, millainen liikennetilanne oikeuttaa alittamaan vähimmäisnopeuden ja millainen ei.

Tärkeä muutos tiellä liikkuville on myös se, että pyörätie muuttuu oletuksena yksisuuntaiseksi.

– Siksi pyörätiemerkin alle tulee käytännössä hyvin usein lisäkilpi, joka kertoo pyörätien olevan kaksisuuntainen. Myös kärkikolmion alla käytetään jatkossa kaksisuuntainen pyörätie -lisäkilpeä aina, kun järjestelyt sitä edellyttävät, Österman kertoo.

Bussien käyttäjien on heidänkin syytä varautua muutokseen pysäkkien merkinnässä.

– Sininen linja-autopysäkin merkki jää pois. Kaikki pysäkkimerkit muuttuvat pikku hiljaa keltapohjaisiksi.

Lukuisat jo käytössä olevat liikennemerkit näyttävät ensi vuoden kesäkuun alun jälkeen erilaisilta. Henkilöhahmoja ja ajoneuvosymboleja selvennetään, nuolen kärkiä suurennetaan ja eriväristen pintojen väliin on tehty entistä enemmän kontrastireunoja.

Kansallisia liikennemerkkejä hyvin vähän

Uusista liikennemerkeistä juuri mikään ei ole kansallinen sikäli, että ne tulisivat käyttöön vain Suomessa.

– Lähes kaikki Suomen uudet merkit ovat käytössä jossakin muussakin EU-maassa. Täysin kansallisia liikennemerkkejä ei juuri ole, mutta esimerkiksi maastohiihtokeskuksen opastusmerkki on aika lailla kansallinen versio, Österman arvioi.

Hänen mukaansa muutos Suomessa tähtää osaltaan siihen, että uudet ja parannetut vanhat liikennemerkit ovat lähempänä kansainvälisessä sopimuksessa määriteltyjä malleja ja muissa EU-maissa käytössä olevia merkkejä.

STT

