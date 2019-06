Lämpöennätykset rikkoutuivat jälleen, Oulussa yli 32 astetta – viikonloppuna sää hieman viilenee

Perjantaina rikkoutui jälleen lämpöennätyksiä. Korkeimmalle elohopea kipusi Oulussa, jossa mittari näytti 32,3 astetta. Myös Kokkolassa, Porissa ja Ylivieskassa oli hellettä yli 30 astetta.

Lauantaina sää jatkuu helteisenä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan maahan on luvattu 25-30 astetta Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Lauantaina ympäri maata jyrähtelee. Ukkoskuuroja on ennusteen mukaan todennäköisemmin maan länsiosissa ja Oulussa.

Vuoden kovimmat uv-säteilytasot ovat käsillä nyt. Erityisesti etelässä uv-säteilyn määrä on korkean ja vaarallisen rajalla.

Sunnuntaina maan etelä- ja länsiosiin virtaa kylmempää ilmaa Ruotsin suunnalta, ja lämpötila laskee 20-25 asteeseen. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa voi olla Mustalan mukaan vielä sunnuntaina hellettä sekä ukkoskuuroja. Sodankylän pohjoispuolella mittari laskee kymmeneen asteeseen, ja sää on sateinen ja kylmä.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sää jatkaa viilenemistään viikonlopun jälkeen.

STT

