Lasten some-houkuttelun ennaltaehkäisyyn 300 000 euroa – ”Nuorisotyöntekijöillä ei ole osaamista huomata groomingia”

Lasten ja nuorten some-houkuttelun ennaltaehkäisyyn on myönnetty 300 000 euron valtionavustus, kertoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Valtakunnallisen hankkeessa koulutetaan nuorisotyöntekijöitä käsittelemään seksuaaliseen hyväksikäyttöön, häirintään ja verkossa tapahtuvaan houkutteluun liittyviä asioita nuorten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus on tarkoitettu grooming-ilmiön ennaltaehkäisyyn. Väestöliiton mukaan grooming tarkoittaa sitä, että aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä houkuttelemalla häntä esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa.

Avustus annetaan Osaamiskeskus Koordinaatille, joka on osa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Kohtaamispaikkana peliympäristö

Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoffin mukaan rahaa käytetään suomalaisten nuorisotyöntekijöiden kouluttamiseen, jotta he osaisivat paremmin keskustella houkuttelun kohteiksi joutuneiden lasten ja nuorten kanssa.

– Meille tulleiden viestien mukaan nuorisotyöntekijöillä ei ole osaamista huomata groomingia. Silloin he eivät voi siihen myöskään puuttua. Haluamme myös parantaa nuorten ymmärrystä siitä, mikä olisi viisas tapa toimia näissä tilanteissa.

Hankkeessa nuorisotyöntekijät lähestyvät nuoria siellä, missä myös houkuttelua tapahtuu eli vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa. Fedotoffin mukaan kohtaamispaikkana voi olla vaikka peliympäristö.

– Nuorisotyöntekijöiden pitää ymmärtää sosiaalisen median lainalaisuuksia eli sitä, miten ne toimivat. Tätä me pyrimme nyt vahvistamaan.

”Jotta tällaista ei enää tapahtuisi”

Alussa hankkeessa on mukana ainakin Oulun kaupunki, ja Fedotoffin mukaan keskusteluita käydään parhaillaan myös parin muun suuren kaupungin kanssa. Tarkoituksena on, että osaamista levitetään koko Suomen laajuudelle.

Viime aikoina Oulua on kuohuttanut laaja seksuaalirikosten vyyhti, jossa useiden miesten epäillään hyväksikäyttäneen samaa 13-vuotiasta tyttöä. Toinen syytteen saaneista miehistä oli oikeuden mukaan tutustunut tyttöön sosiaalisen median kautta, tavannut tyttöä ja ollut tämän kanssa sukupuoliyhteydessä. Rikoskokonaisuutta on kutsuttu myös groomingiksi.

– Nämä asiat ovat olleet paljon esillä. Nuorten kanssa työskentelevillä täytyy olla osaamista, jotta päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, ettei tällaisia tapauksia enää tapahtuisi, Jaana Fedotoff sanoo.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Rikosuhripäivystys ja Loisto setlementti sekä paikalliset aluehallintovirastot. Yhteistyökumppaneiden avulla pyritään löytämään uusia ennaltaehkäisyn keinoja ja testaamaan niitä. Hanke kestää kevääseen 2020 asti.

