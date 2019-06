Laukaan valtavan energiapuukasan palo ei uhkaa enää levitä – sammutus jatkuu vielä pitkään

Keski-Suomessa Laukaassa tuhannen kuution energiapuukasan palo on saatu hallintaan, eikä leviämisvaaraa enää ole, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta noin kello kahdeksalta keskiviikkoiltana. Aluksi oli uhkana, että palo leviää lähellä oleviin rakennuksiin.

Palopaikka on Saviontien ja valtatie yhdeksän risteyksessä.

Palon sammutustyöt jatkuvat pitkälle torstaihin. Päivystävä päällikkö Juha Saario toivoo, että varsinainen palo saataisiin sammutettua yön aikana ja aamusta alkaen voitaisiin keskittyä jälkisammutukseen.

Paloa oli hieman kello yhden jälkeen sammuttamassa 60-70 palomiestä. Saviontielle on hälytetty toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä, ja kaikki lähialueen palokunnat osallistuvat sammutukseen. Myös rajavartioston helikopteri avustaa sammutuksessa.

Palava energiapuukasa on kooltaan 50 metriä leveä ja 150 metriä pitkä.

Palon syttymissyytä ei tiedetä varmuudella.

– Kasaa on käsitelty murskaimella aiemmin päivällä. Yrityksen omistaja tuli työpaikalleen kahdeksalta illalla ja havaitsi tulipalon, Saario kertoo.

Sivullisille tai asutukselle ei ole aiheutunut vaaraa.

STT

Kuvat: