Leijonakiekon tv-oikeudet pysyvät pirstaloituna, TV5 korvaa Ylen päätarjoajana

Suomen jääkiekkomaajoukkueiden tv-lähetysoikeudet säilyvät edelleen usealla eri tarjoajalla. Discovery Networks Finland ja Suomen Jääkiekkoliitto ilmoittivat torstaina solmineensa kuusivuotisen sopimuksen maaotteluiden lähetysoikeuksista. Leijonien maaottelut nähdään vuosina 2020-2026 TV5:lla ja suoratoistopalvelu Dplayssa. Vielä viime kaudella lähetysoikeudet olivat Ylen hallussa.

Lähetysoikeudet sisältävät kaikki naisten ja nuorten jääkiekkomaajoukkueiden MM-kisat, ottelut ja turnaukset, sekä miesten maajoukkueen ottelut ja EHT-turnaukset. MTV omistaa miesten jääkiekon MM-kisojen lähetysoikeudet vuoteen 2023 asti.

– Discoveryn tarjoama paketti on kokonaisuutena erittäin kattava. Kaikki nykyään vapailta kanavilta nähtävät ottelut ovat jatkossakin vapaasti katsottavissa, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen sanoi tiedotteessa.

Kiekkoperheen saaminen saman katon alle kiinnostaa

Discoveryn urheilupäällikkö Antti Haajanen myöntää yhtiön kiinnostuksen kaikkien Leijonien otteluiden haalimisesta saman katon alle, mutta ei pidä sitä vielä ajankohtaisena.

– Tässä on vielä useampi kausi aikaa ennen miesten MM-kisojen oikeuksien vapautumista. Lyhyt vastaus on, että olemme kiinnostuneita, mutta asiaa täytyy tarkastella uudelleen lähempänä, Haajanen kertoi torstaina puhelimitse.

Haajanen uskoo, että yhtiön tv-tuotanto vuoden 2018 olympiajääkiekosta vakuutti Jääkiekkoliiton.

Suomalainen jääkiekko on ollut talvesta saakka vahvasti esillä. Alle 20-vuotiaiden MM-kulta, naisten maajoukkueen MM-hopea ja miesten maailmanmestaruus ovat nostaneet kiinnostuksen korkealle.

– Leijonien seuraamisarvo on aina korkealla menestyksestä huolimatta, mutta totta kai mahdollisuus mitaleille tai jopa kultaan lisää mielenkiintoa, Haajanen sanoi.

– Leijonat on suomalaisista urheilubrändeistä hienoin, ja uskon, että sillä on vielä mahdollisuus kasvaa.

