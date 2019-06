Lemmenjoen majalla kehiteltiin jopa bisnesideoita – ilman Lapin eksotiikkaa ei harjoituksiin osallistuttaisi, Ilmavoimat perustelee majan käyttöä

Ilmavoimat puolustaa Pääesikunnalle Lemmenjoen majan käyttöä harjoituksiin osallistumishalukkuudella. Ilman Lapin eksotiikkaa ei harjoituksiin tai sidosryhmätilaisuuksiin osallistuttaisi niin suurin joukoin. Ilmavoimien mukaan majan sijainti ja työkiireistä pääseminen ovat merkittäviä syitä osallistumiseen.

– Kyseessä on lähes tietoverkkojen ulottumattomissa sijaitseva paikka, jota yritysten ja yhteisöjen johtotaso palautteen perusteella arvostaa, Ilmavoimien esikunta kertoo.

STT sai Ilmavoimien esikunnan vastaukset nähtäväksi sen jälkeen, kun Karjalan lennoston Lemmenjoen harjoitusta koskevat tuomiot oli annettu tiistaina.

Pääesikunta penäsi Ilmavoimilta selvitystä Lemmenjoen majan käyttöön kolmesta vuonna 2017 järjestetystä harjoituksesta.

Harjoitukset olivat Ilmasotakoulun yhteistoimintaharjoitus 1.-3. syyskuuta, Karjalan lennoston vapaaehtoinen kertausharjoitus 22.-24. syyskuuta ja Ilmavoimien valmiusrakentamisen vapaaehtoinen kertausharjoitus 25.-27. lokakuuta.

Betonifirmalle syntyi tuoteidea

Selvityksessä Ilmasotakoulu kertoo, että harjoituksen järjestäminen Lemmenjoella on tarkoituksenmukaista.

– Mikäli harjoitus pidettäisiin muualla, niin kyselyjen perusteella kutsuttavat henkilöt eivät olisi niin sitoutuneita osallistumaan merkittävään ja vaikutuksiltaan positiiviseen harjoitukseen, Ilmasotakoulu kertoo.

Karjalan lennoston mukaan Lemmenjoella järjestetyissä tilaisuuksissa on aiempina vuosina kehitelty jopa bisnesideoita. Tilaisuudessa on ideoitu muun muassa betoniharkot, jotka valmistetaan ylijäämäbetonista lentokaluston ja tukikohdan rakenteiden suojaamiseen.

Lujabetonin valmistamia harkkoja on sittemmin käytetty kaikissa Ilmavoimien tukikohdissa puutteellisten rakenteiden parantamiseen.

– Tilaisuudessa on kustannustehokkaasti yhdistetty verkottuminen, sidosryhmätoiminta ja sotilaan taitojen harjoittelu mielekkääksi, maanpuolustustahtoa ja lennoston toimintaa alueellisesti tukevaksi toiminnaksi, Karjalan lennostosta perustellaan selvityksessä.

Termistö on harhaanjohtavaa

Lisäselvityksessä tunnustetaan termistön harhaanjohtavuus.

– Harjoituskäskyssä tapahtumaa on virheellisesti kutsuttu vapaaehtoiseksi kertausharjoitukseksi, jollaisia ei normisto eikä lainsäädäntö tunne, kertoo Karjalan lennosto harjoituksestaan selvityksessä.

– Tilaisuuteen on kutsuttu yhteistyökumppaneita henkilökohtaisella kutsulla.

Ilmavoimien esikunnan mukaan Ilmavoimissa on ollut vakiintunut käytäntö pitää sidosryhmätilaisuuksia vapaaehtoisina harjoituksina. Nämä vertautuvat esikunnan mukaan esimerkiksi seminaareihin, joista on saatu kertausharjoitusvuorokausia.

Ilmavoimat on alkanut tarkentaa vapaaehtoisiin harjoituksiin liittyviä käytäntöjä Lemmenjoen vuoden 2017 tapahtumien jälkeen.

Pääesikunta vaati lisäselvityspyynnössä Ilmavoimilta tarkkoja lukumääriä kaikista vapaaehtoisista harjoituksista, jotka on järjestetty muualla kuin Puolustusvoimien tiloissa. Selvitystä vaadittiin vuosilta 2017-2019, joiden aikana oli Ilmavoimien mukaan ehditty tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä järjestää yhteensä 89 vapaaehtoista harjoitusta.

Kaikki Satakunnan lennoston 32 ja Lapin lennoston 12 vapaaehtoista harjoitusta järjestettiin Puolustusvoimien hallinnoimissa tiloissa tai harjoitusmaastossa. Karjalan lennoston 21 vapaaehtoisesta harjoituksesta kaksi on järjestetty muualla kuin Puolustusvoimien tiloissa.

Ilmasotakoulun kymmenestä harjoituksesta yksi järjestettiin Lemmenjoella. Ilmavoimien esikunnan 14 harjoituksesta yksi järjestettiin Lemmenjoella ja muut Puolustusvoimien tiloissa.

Hankinnat hyväksytettiin jälkikäteen

Pääesikunta kovisteli Ilmasotakoulua erikseen siitä, että koulun syyskuun 2017 alun harjoituksen hankintaesitys oli hyväksytty vasta päivä harjoituksen jälkeen. Ilmasotakoulu perusteli asiaa sillä, että kyse on pitkään käytössä olleesta käytännöstä.

– Käytännön mukaan hankintaehdotus voidaan tehdä jälkikäteen, mikäli etukäteen ei ole varmaa, mitä tullaan hankkimaan, mitä hankinta tulee maksamaan ja mistä se tullaan tekemään.

Osa lisäselvityksessä esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista on salattu. Tämän lisäksi selvityksessä on salattu vastaukset, joiden kohdalla käsitellään paikalla olleiden reserviläisten tai muiden henkilöiden maanpuolustukselliseen asemaan tai henkilöllisyyteen liittyviä asioita.

Vastauksia odotettiin alkujaan jo kesäkuun alussa, mutta Pääesikunta antoi Ilmavoimille lisäaikaa ja vaati vastauksia toimitettavaksi juhannuksen jälkeen.

Tiistaina Helsingin hovioikeus tuomitsi Karjalan lennoston komentajana toimineen Markus Päiviön sakkoihin humalaisesta öykkäröinnistä syksyllä 2017 järjestetyssä harjoituksessa. Sakkotuomion sai myös Ilmavoimien ex-komentaja Sampo Eskelinen, koska hän ei käynnistänyt viipymättä esitutkintaa Päiviön toimista.

STT

Kuvat: