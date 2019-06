Linköpingissä Etelä-Ruotsissa voimakas räjähdys – parikymmentä loukkaantunut lievästi

Etelä-Ruotsissa Linköpingin kaupungissa on tapahtunut voimakas räjähdys. Ruotsalaisten tiedotusvälineiden mukaan räjähdys tapahtui kerrostalossa tai sen ulkopuolella. Syy ei ole vielä tiedossa.

Parikymmentä ihmistä on saanut räjähdyksessä lievempiä vammoja, mutta toistaiseksi kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen vakavasti, kertoo poliisi uutistoimisto TT:n mukaan. Expressen-lehden mukaan useita ihmisiä on viety ambulanssilla sairaalaan.

Räjähdys on vaurioittanut pahoin useiden rakennusten julkisivuja kuten ikkunoita ja parvekkeita. Paikalla on ollut viitisentoista ambulanssia.

Poliisi on eristänyt useita kortteleita räjähdyspaikan ympäristössä.

– On vielä epäselvää, miksi näin on käynyt, mitä vastaan tämä kohdistuisi vai onko kyse onnettomuudesta, poliisin edustaja Åsa Willsund sanoi TT:lle.

Hälytys räjähdyksestä tuli yhdeksän aikoihin aamulla paikallista aikaa.

– Olin suihkussa ja huomasin, kuinka koko talo tärisi. Jyrisi kuin ukonilmalla, kuvaili vastapäätä asuva Pontus JohanssonAftonbladet-lehdelle.

https://www.expressen.se/nyheter/explosion-i-centrala-linkoping-/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rA9jzA/kraftig-explosion-vid-flerfamiljshus-i-linkoping

STT

Kuvat: