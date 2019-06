Lintuharvinaisuus onhoukutellut Halikonlahdellejotuhatbongaria

Monen suomalaisen lintuharrastajan juhannussuunnitelmat menivät uusiksi, kun Salon Halikonlahdelta löytyi juhannusaattona puolenpäivän jälkeen Suomessa vain kaksi kertaa aikaisemmin havaittulintuharvinaisuus.

Ruskopääsirkkukoirason viihtynyt Halikonlahden vedenpuhdistamon alueella vielä juhannuksen jälkeenkin. Paikalla on nyt jo käynyt ruskopääsirkkua bongaamassa arviolta 1 000 lintuharrastajaa kaikkialta Suomesta. Ruskopääsirkun löysi salolainen aktiiviornitologi Marko Kaukinen .

Ruskopääsirkku pesii kaukana Keski-Aasiassa Kaspianmeren lähialueilla muun muassa Kazakstanissa, Afganistanissa ja Iranissa. Laji on muuttolintu, joka muuttaa talvehtimaan Intiaan ja Bangladeshiin.

Nyt Halikonlahdella havaittu ruskopääsirkku on hyväkuntoinen yksilö. Koiras on jo useita päiviä ruokaillut ja lauleskellut puhdistamon kentän maakasoilla ja rikkaruohokentillä. Laji on olemukseltaan melko peloton. Halikonlahden ruskopääsirkku käyttäytyy lajityypillisesti. Se ruokailee huomaamattomasti heinikossa, mistä sitä ei millään näe. Välillä se lentää laulamaan ja tähystelemään pensaisiin tai tukeviin ruohokasveihin, kunnes katoaa jälleen kasvuston sekaan.

Suomesta on kaksi aiempaa havaintoa koirasyksilöstä. Molemmat havainnot ovat vuodelta 1996. Ensimmäinen havainto oli Kirkkonummen Kantvikista toukokuun lopusta ja toinen havainto Mustasaaren Brändövikistä keskikesältä. Ruskopääsirkkunaaraat ovat erittäin hankalia määrittää, sillä ne ovat samannäköisiä lähisukuisen mustapääsirkun kanssa.

Ruskopääsirkkukoiras on erittäin korea ilmestys. Se on isokokoinen kaunis sirkkulintu. Pääväreinä ovat kirkkaankeltainen vatsa, kellanvihreä selkä ja punaruskea pää ja rinta. Naaraat ovat tyypillisesti hyvin vaatimattoman värisiä. Laulu on kirkas ja säe lyhyt, täysin samanlainen kuin mustapääsirkulla.

Mustapääsirkkuja on Suomessa havaittu useita, muutama muun muassa Utön majakkasaarella. Lähisukuisuus mustapääsirkun ja ruskopääsirkun välillä aiheuttaa sen, että naarasyksilöt ovat hyvin samannäköisiä. Mustapääsirkku pesii Suomea lähimpänä Euroopassa muun muassa Italiassa, Kreikassa ja Turkissa.

Ruskopääsirkku asustaa pensaikkoisilla aroilla ja puoliaavikoilla, osa viihtyy karuilla vuorten rinteillä ja ylänköalueilla. Halikonlahden vedenpuhdistamon kentän maakasat, pensaikot ja ruohokentät muistuttavat sitä kotiseuduista.

Lintuharrastajien kannalta ainoa ongelma tämän kauniin itäisen sirkkulajin kanssa on se, että lajia on jo vuosikymmeniä pidetty häkkilintuna Euroopassa. 1970–1990-luvuilla ruskopääsirkkuja on salakuljetettu kymmeniä tuhansia vuosittain Eurooppaan. Ruskopääsirkku on ollut jopa erittäin yleinen häkkilintuna Euroopassa.

Nykyisestä Euroopan häkkilintutilanteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta nämä kaksi aikaisempaa havaintoa ruskopääsirkusta Suomessa on ns. rariteettikomitea laittanut häkkilintukategoriaan. Eli lajia ei toistaiseksi ole hyväksytty Suomen lintulajilistalle.

Halikonlahdelle juhannusretkensä suunnanneet sadat lintuharrastajat pitävät kaunista ruskopääsirkkua villinä ja vapaana, koska sen höyhenpuku on ehjä eikä häkissä rispaantunut. Pirteän ruskopääsirkun laulu sopii mainiosti Halikonlahden juhannusmaisemiin!

Teksti: Seppo Sällylä

Lintubongari tuntee Suomen kolkat

”Joskus huippuharvinaisuuksien perässä on menty taksilentokoneellakin.”

Halikonlahdella sijaitsevasta p ajukosta lennähtää esiin pieni lintu. Useampi kaukoputki kääntyy heti pusikkoa kohden.

Harmin paikka. Lintu ei ollut tällä kertaa harvinainen ruskopääsirkku.

Salon Halikonlahdella on viime päivinä vieraillut jopa tuhat lintubongaria harvinaisen ruskopääsirkun houkuttelemana. Maanantaina lintu oli näkyvissä vielä iltapäivällä, mutta alkuillasta se pysyi bongareiden harmiksi piilossa.

Espoolainen lintubongari Pekka Wallin oli Halikonlahdella vaimonsa Katri Pietiläisen kanssa. Pariskunnalla on mökki Tammelassa, joten bongausmatka Saloon oli tällä kertaa mukavan lyhyt, vain nelisenkymmentä kilometriä.

– Hulluimpina vuosina olen ajanut lintujen perässä 50 000 kilometriä vuodessa. 100 000 meni rikki aina joka kolmas vuosi.

– Joskus huippuharvinaisuuksien perässä on menty taksilentokoneellakin, 410 eri lintulajia Suomessa bongannut Wallin kertoo.

Wallinin mukaan lintubongauksen parhaisiin puoliin kuuluu hienojen luontokohteiden näkeminen.

– Tosin Halikonlahden ruskopääsirkku ei kovin hienolla paikalle oleile, Wallin naurahtaa Halikonlahden vedenpuhdistamon äärellä.

Myös yhteisöllisyys kiehtoo.

– Täällä on samanhenkisiä ihmisiä, hän sanoo.

Käytännössä koko ikänsä lintubongausta harrastanut Wallin on viime vuosina hieman heivannut harrastustaan. Tilalle on tullut avaruus- ja tähtiharrastus.

– Rakensin itselleni oman pienen tähtiobservatorion, hän kertoo.

Wallin on bongannut myös avaruudesta harvinaisuuden.

– Valokuvasin galaksia, ja myöhemmin kävi ilmi, että kuvassa oleva musta täplä on supernova, hän kertoo.

Kotkassa asuva Antto Mäkinen oli saapunut Saloon perheensä kanssa. Mukana linturetkellä olivat puoliso Anni Kelkka ja pariskunnan 1,5-vuotias lapsi Ohto Mäkinen .

– Salo oli sopivasti matkan varrella, kun olemme menossa Turkuun, Antto Mäkinen kertoo.

Mäkinen kertoo kiinnostuneensa linnuista 13-vuotiaana kaverinsa innoittamana.

– Luonnossa liikkuminen ja tietysti linnut kiinnostavat. Retkelle lähtiessä ei koskaan tiedä, mitä tulee vastaan, hän kertoo harrastuksensa hyvistä puolista.

Mäkinen kertoo reissanneensa lintujen perässä ympäri Suomen.

– Kyllä tässä miltei koko maa on tullut kaluttua läpi. Ulkomaillakin olen jonkin verran käynyt lintujen perässä, hän kertoo.

Puoliso ja Ohto-poika sen sijaan ovat maltillisempia harrastajia.

– Olemme mukana vain hyvin satunnaisesti, Anni Kelkka sanoo.

Mäkinen kertoo harrastuksen jääneen hieman vähemmälle Ohton syntymän jälkeen, mutta rakasta harrastusta hän ei aio jättää kokonaan. Suomessa bongattuja lintuja löytyy listalta jo 373 kappaletta.

– Se 374:s olisi kiva saada. Lintu oli nähty 20 minuuttia ennen kuin tulimme paikalle, Mäkinen sanoo etsien kiikarillaan ruskopääsirkkua.