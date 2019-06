Lomareissu alkaa kännykästä – Salon matkailuala haki oppia Islannista ja palasi palveluidean kanssa

Mikä olisi kiva kohde? Mitä pitäisi kokea, missä syödä?

Salossa on valjastettu uusia keinoja käyttöön, jossa yhä useampi päätyisi matkapohdintojen päätteeksi Saloon – ja viipyisi mahdollisimman pitkään.

Turistivirtojen tavoittamiseen haetaan vauhtia etenkin Bokunista, joka on matkailualan tarpeisiin suunniteltu verkkokauppa-alusta. Islannissa kehitetyn Bokunin omistaa matkailujätti TripAdvisor.

– Viime kesän jälkeen moni yrittäjä tuli sanomaan minulle, että nyt meidän täytyy ottaa se digiloikka, sanoo kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta.

Bokuniin Pirvola ja joukko matkailualan toimijoita tutustuivat viime vuonna, kun Salosta suunnattiin opintomatkalle turismin kultakautta elävään Islantiin.

– Jokaisessa kohteessa kysyimme, miten asiakkaat tulevat, ja vastaus oli aina Bokun. Islannissa yli 80 prosenttia aktiviteeteista ja ohjelmapalveluista varataan online, sanoo Pirvola.

Viime talven aikana ryhmä salolaisyrityksiä opetteli uuden verkkokauppa-alustan käyttöä.

Mukana oli myös Hotel Fjalarin yrittäjä Tina Kesälä.

– Tämä on meille iso mahdollisuus, sanoo Kesälä. Hän pitää Bokunin 0,1 prosentin komissiota myynnistä edullisena.

Bokun ei vaikuta hotellin omiin palveluihin tai huonevarauksiin, vaan Bokunin kautta myydään elämyksiä ja aktiviteetteja. Hotellin näkökulmasta kyse on siitä, kuinka näkyvä ja houkutteleva kohde Salo on, ja montako yötä asiakas haluaa olla Salossa.

Fjalarin nettisivuille on juuri laitettu ensimmäiset palvelupaketit myyntiin. Tarjolla on esimerkiksi retki Gullkronan saarelle, melontaa Teijon kansallispuistossa ja kalastusta Saaristomerellä. Fjalar myy palvelut, mutta toteutuksesta vastaavat kunkin retken järjestäjät.

Tavoitteena on, että ohjelmapaketin ostaminen olisi matkailijalle mahdollisimman helppoa ja mutkatonta. Matkailualan yrittäjille uudet toimintatavat eivät ole aina helppoja tai mutkattomia.

– Aiemmin ohjelmaa on järjestetty ehkä ryhmille pyynnöstä, mutta nyt online-buukkaus vaatii tarjottuihin päiviin sitoutumista, ja tuotteen pitää olla saatavilla riittävän monta kertaa kauden aikana. Tämä vaatii ammattimaisempaa otetta, arvioi Kesälä.

Hotel Fjalaria motivoi digiloikkaan myös Finnair, joka myy omassa uudessa Bokuniin pohjautuvassa verkkokaupassaan majoitus- ja elämyspalveluita. Flajar on palvelun ainoa salolaishotelli. Finnarin toiveena oli, että Fjalar toisi tarjolle myös retken Mathildedaliin.

– Tulossa on artesaanikyläkierros, kertoo Kesälä. Kierros pitää sisällään muun muassa kahvihetken ja lounaan.

Myös Lehmirannan lomakeskuksessa pyritään digiloikkaan – vaikka lomakeskuksen asiakkaista 95 prosenttia onkin senioreita.

– Meille tullaan ensisijaisesti kokonaisuuden vuoksi, ja elämysten myynti sopii meille kuin nenä päähän, sanoo johtaja Tanja Bergroth.

Lehmirannan verkkosivuilta voi ostaa muun muassa suolahuonehoitoja.

Bergroth toivoo, että uudenlaisen verkkokaupan myötä matkailualan toimijoiden seudullinen yhteistyö kehittyy. Hän näkee mahdollisuuksia esimerkiksi liikennöitsijöiden palveluiden paketointiin.

– Meille on Salon keskustasta 12 kilometriä, eikä julkista liikennettä ole. Kuljetus tekisi matkaketjusta sujuvamman.

Talvella alkaneen digityön myötä yksi asia on käynyt selväksi: palveluideoita on helppo keksiä, mutta palveluiden paketointi kaikkia osapuolia tyydyttäväksi kokonaisuudeksi on hankalampaa.

– Haasteena on saada tuote kasaan, ja nyt kaikilla on kiire, sanoo Kesälä.

– Jostain on kuitenkin aloitettava.

Maija Pirvola toivoo, että mahdollisimman moni salolainen matkailijatoimija lähtee mukaan uudenlaiseen verkkokauppayhteistyöhön. Bokunin yrityskäyttäjille alusta on myös verkostoitumispaikka, jossa voi tarjota omia palveluitaan ja solmia yhteistyökontakteja.

Digiloikka on pakollinen loikka, arvioi Pirvola ja viittaa Google tilastoihin. Niiden mukaan noin puolet matkalle aikovista aloittaa lomaprojektin kännykän verkkoselaimella. Lomamatkan ostoa edeltää keskimäärin 63 päivän jakso, jolloin tarjontaa selaillaan.

– Maailma muuttuu, ja Salossa täytyy muuttua mukana, Pirvola sanoo.

Kansallispuisto on kesän veturi

Salon matkailun kärkituote on tänäkin kesänä Teijon kansallispuisto.

– Ehdoton ykkönen on luontomatkailu, sanoo kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta.

Pirvola arvioi, että Salo on hyvin kiinni matkailun luontoa, lähielämyksiä ja pieniä paikkoja suosivissa trendeissä.

– Salossa on esimerkiksi kesäkahviloita ja kesätoreja valtavasti.

Tilastokeskuksen kokoamien yöpymisvuorokausitilastojen mukaan Saloon saapuu eniten ulkomaalaisia matkailijoita Saksasta, Ruotsista ja Virosta.

– Saksa on ollut meillä fokuksessa, koska heitä kiinnostaa luonto, aktiviteetit ja pienemmät paikat.

Kansallispuiston kyljessä oleva Mathildedalin kylä sai viime vuonna valtavasti mediahuomiota, joka toi kylään suoranaisen turistiryntäyksen. Tahti ei näytä hiipuvan: kylä on saanut tänäkin vuonna paljon näkyvyyttä, ja myös palvelut ovat kehittyneet viime sesongin jälkeen.