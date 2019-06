Lontoon pormestari vertasi Trumpia 1900-luvun fasisteihin

Lontoon pormestari Sadiq Khan on rinnastanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin 1900-luvun fasistijohtajiin.

Khan kritisoi Observerin kirjoituksessaan presidentti Trumpia tämän Britannian-valtiovierailun alla. Khanin mielestä Trumpille ei pitäisi levittää punaista mattoa, kun hän levittää äärioikeistolaisia arvoja ja uhkaa demokraattista järjestelmää.

Khan sanoi, että Trump ja Euroopan populistijohtajat pyrkivät jakamaan kansaa samalla tavalla kuin 1900-luvun fasistit.

Työväenpuolueeseen kuuluva Khan on käynyt sanasotaa Trumpin kanssa aiemminkin. Trump on esimerkiksi kritisoinut Khania Lontoossa tapahtuneiden terrori-iskujen yhteydessä.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/01/donald-trump-state-visit-red-carpet-unbritish

STT

Kuvat: