Lukuisat maailman pääkaupungit loistivat kaikissa sateenkaaren väreissä lauantaina

New Yorkissa marssii sunnuntaina kaksi kilpailevaa Pride-paraatia, kertoo Guardian. Kumpikin paraateista juhlistaa New Yorkin Greenwich Villagessa sijaitsevassa Stonewall Inn -baarissa 50 vuotta sitten herännyttä kapinahenkeä. Baarissa järjestettiin tuolloin poliisiratsia, jonka vuoksi baarin asiakkaina olleet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt nousivat kapinaan.

Stonewallin tapahtumat olivat kipinä, josta syntyi lopulta nykymuotoinen ihmisoikeusliike, joka puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia.

Toinen paraateista on glitterin ja kaupallisten sponsorien järjestämien liikkuvien paraatilavojen täyteinen kokoontuminen, Guardian kuvailee viralliseksi tituleerattua paraatia.

Jopa neljän miljoonan ihmisen odotetaan saapuvan tähän tapahtumaan, jossa esiintyvät muun muassa Madonna ja Grace Jones.

Toinen marssi huokuu perinteitä

Kilpaileva marssi jättää jättisponsorit kulkueen ulkopuolelle ja ottaa esikuvakseen entisaikojen kotikutoiset ihmisoikeusmielenilmaukset. Guardianin mukaan tätä protestinomaisempaa marssia koristavat itsetehdyt kyltit, marssijoiden joukosta raikuvat poliittiset iskulauseet ja luultavasti hieman hillitympi määrä glitteriä.

Jälkimmäinen marssi on pyrkimys Priden palauttamiseen alkujuurilleen ja pois kaupallisten toimijoiden ikeestä. Guardianin mukaan tämä kulkue astelee samoja reittejä kuin Stonewallin vuoden 1969 tapahtumien vuoksi järjestetty ihmisoikeusmarssi.

Kaupungissa järjestettiin perjantaina tapahtuma, jossa muisteltiin tuolloin päivälleen 50 vuoden takaisia Stonewallin tapahtumia. Lady Gaga ilahdutti juhlakansaa yllätysesityksellä Manhattanin Greenwich Villagessa järjestetyssä kokoontumisessa.

– Minä todella, todella toivon, että juhlitte jokikistä tuumaa siitä, keitä te olette, Gaga sanoi juhlijoille.

– Te olette syntyneet tällaisina ja olette supertähtiä, Gaga jatkoi viitaten vuoden 2011 Born This Way -hittiinsä.

Manilassa marssittiin kohunjälkeisissä tunnelmissa

Pride-paraateja järjestettiin lauantaina ympäri maailmaa, myös Suomessa. Kotimaan lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta marssittiin muun muassa Nepalin Kathmandussa, Filippiinien Manilassa ja Irlannin Dublinissa.

Manilassa paraati järjestettiin vain viikkoja sen jälkeen, kun maan presidentti Rodrigo Duterte herätti suurta pahennusta kommenteillaan seksuaalisesta suuntautumisestaan. Hän oli kertomansa mukaan parantunut homoseksuaalisuudesta vuosia aikaisemmin.

Maassa suhtaudutaan näennäisesti varsin hyväksyväisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, mutta samansukupuolisten avioliitto on silti lailla kielletty ja virallista lain suojaa ei vähemmistöille juuri löydy.

Dublinissa Pride-paraati järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1983. Nyt 36 vuotta myöhemmin järjestetty paraati oli siltä osin poikkeuksellinen, että siihen osallistui ensimmäistä kertaa myös poliiseja saarinaapuri Pohjois-Irlannista, kertoo Independent.

Myös Pariisin keskustaan arvioitiin lauantaina aamusta saapuvaksi noin puoli miljoonaa Pride-marssijaa. Marssin ensimmäiset askeleet otettiin kahdelta iltapäivällä paikallista aikaa, juuri kun lämpötilojen oli ennustettu nousevan 37 asteeseen, kertoi ranskalainen RFI lauantaiaamuna.

Balkanin maassa marssittiin ensimmäistä kertaa

Pohjois-Makedoniassa järjestettiin lauantaina maan historian ensimmäinen Pride-marssi. Skopjessa järjestettyyn marssiin osallistui satoja ihmisiä, jotka vaativat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen syrjinnän lopettamista valtaosin konservatiivisella Balkanin alueella.

Myös monet ministerit, parlamenttiedustajat ja lähettiläät osallistuivat tapahtumaan, joka päättyi paikallisen poptähden, Euroviisuissakin maataan edustaneen Tamara Todevskan esitykseen.

– Tämä (marssi) osoittaa, että yhteiskuntamme on kasvamassa kypsemmäksi ja menossa eteenpäin, kommentoi tapahtumaa Helsinki Committee for Human Rights -tarkkailujärjestön seksuaali- ja sukupuolivähemmistöaktivisti Koco Andonovski.

LHBTIQ-yhteisöä vastaan kohdistuva syrjintä on edelleen varsin laajalle levinnyttä isossa osassa Balkanin aluetta. Monet maat alueella ovat kuitenkin järjestäneet Pride-paraatien kaltaisia tapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi.

Pohjois-Makedonia on yksi alueen viimeisiä maita, joka osoittaa tällä tavoin tukensa LHBTIQ-yhteisölle. Myös Bosnia suunnittelee ensimmäistä marssia, joka on määrä järjestää syyskuussa Sarajevossa.

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/28/new-york-city-pride-2019-marches-stonewall-50

https://www.independent.ie/entertainment/festivals/thousands-expected-to-turn-out-for-dublin-pride-parade-today-heres-everything-you-need-to-know-38264286.html

http://en.rfi.fr/culture/20190629-500000-expected-paris-pride-celebrations-hours-after-lady-gaga-thrills-new-york

STT

Kuvat: