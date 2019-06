Maahanmuuttajilla esteitä infektiosairauksien seulontoihin pääsyssä, kertoo väitös

Maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla on esteitä infektiosairauksien palveluun ja terveysneuvontaan pääsyssä, kertoo tuore väitöstutkimus

Hepatiitti B (HBV) ja hepatiitti C (HCV), kuppa sekä hiv ovat sairauksia joihin on olemassa tehokas lääkehoito. Niiden seuranta olisi tärkeää sekä yksilöille että sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi.

– Tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat tärkeä HBV-, HCV-, HIV- ja kuppainfektioiden seulonnan ja ennaltaehkäisyn kohderyhmä Suomessa, mutta heillä on esteitä terveysneuvontaan ja palveluihin pääsylle, sanoo terveydenhuollon erikoislääkäri Paula Tiittala väitöksessään.

Tiittalan mukaan turvapaikkahakemuksen käsittely- ja kotoutumisvaiheet tarjoaisivat mahdollisuuden näiden kohderyhmien tavoittamiseen.

Lähes kahdella kolmesta henkilöstä, joilla tutkimuksessa todettiin HBV, HCV tai kuppa, tartuntaa ei ollut aiemmin diagnosoitu Suomessa. Maahanmuuton jälkeen järjestettävän HBV-, HIV- ja kuppaseulonnan kattavuus oli parempi oleskeluluvan saaneilla henkilöillä kuin turvapaikanhakijoilla.

Tiittala väittelee Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa perjantaina.

STT