Maanantairastit yhä suosiossa – Suuri salolainen liikuttaja juhlii maanantaina 40-vuotispäiväänsä Salakalliolla

Perinteisellä salolaisella suunnistuksen kuntorastitapahtumalla, Maanantairasteilla on juhlan paikka. Salon Paukkulasta toukokuun alussa vuonna 1980 käynnistynyt tapahtuma viettää 40-vuotissyntymäpäiväänsä maanantaina Salakalliolla.

Samasta paikasta 35 vuoden takaa on myös Maanantairastien kaikkien aikojen kävijäennätys, 660. Suurinta Maanantairastien suosio oli vuosien 1983 ja 1989 välillä, jolloin kokonaiskävijämäärät huitelivat kauden aikana jopa viisinumeroisissa luvuissa.

– Hulluimpina vuosina yhdessä tapahtumassa oli lähes aina 500–600 kävijää. Tuolloin yrittäjät ja firmat olivat sponsoroimassa työntekijöitään. Kun tukeminen loppui, lopahtivat myös osallistujamäärät, Maanantairastien parissa alusta lähtien ahertanut Ari Lindblom Salon Viestistä muistelee.

Maanantairastien isänä pidetään Viestin jo edesmennyttä Aarne Poutasta, joka oli kuullut vastaavasta tapahtumasta Helsingissä. Vetovastuun Maanantairasteista otti Viestin lisäksi Angelniemen Ankkuri.

– Käsillä tehty tuloslaskenta ja ajanotto kellosta katsoen teettivät järjestäjille alkuaikoina paljon töitä. Emit-leimausjärjestelmä on helpottanut huomattavasti näitä töitä. Tuloksetkin löytyvät netistä jo saman illan aikana, Lindblom muistuttaa.

Ankkuri poistui välillä pitämään omia tiistaina käytyjä rastejaan, mutta palasi järjestelyihin 1999. Nykyisin näiden kahden seuran lisäksi Maanantairasteja pyörittävät myös Salon Vilpas ja Rasti-Perniö.

– Maanantairasteilla on varainkeruumuotona iso merkitys seuroille, myös Ankkurilla, vaikka meillä on myös isompia kisoja kalenterissa, Ankkurin puheenjohtaja Tommi Itkonen painottaa.

Maanantairastien osallistujamäärät ovat parhaista vuosista tulleet alaspäin, mutta monelle salolaiselle juuri Maanantairastit on yhtä kuin kuntorastitapahtuma sen pitkien perinteiden vuoksi.

– Mitä lähempänä Salon keskustaa ollaan, sitä suurempia osallistujamäärät ovat. Juhlatapahtumassa olisi hyvä, jos 250 kävijän paikkeille päästäisiin. Sää vaikuttaa myös aika paljon kävijämääriin. Märällä kelillä ihmiset eivät viitsi lähteä liikkeelle, Lindblom tietää.

Maanantairastien kävijämääriin on vaikuttanut luonnollisesti muiden lähialueen seurojen omat iltarastitapahtumat. Tarjontaa on nykyisellään paljon, sillä Salon seudulla ainoastaan tiistaisin ei pääse järjestetysti metsään.

– Viime vuosien Maanantairastien suosituin paikka on ollut Hajala. Se vetää sijaintinsa ansiosta väkeä paljon Turun ja Paimion suunnasta. Myös maasto on yksi hienoimmista siellä, Ankkurin pitkän linjan suunnistusmies Matti Mäkinen kertoo.

Mikä sitten on suurin syy Maanantairastien ja ylipäänsä suunnistuksen laajaan suosioon Salossa?

– Itsensä haastaminen, eri maastoihin pääseminen, tuttujen näkeminen, Mäkinen luettelee.

Itkonen, Lindblom ja Mäkinen eivät näe suuria uhkakuvia Maanantairastien yllä tulevaisuudessa.

– Kuntosuunnistajien määrä on nousussa kaiken aikaa. Ihmiset ovat nykyään niin kiinnostuneita luonnossa liikkumisesta ja oman terveytensä hoidosta. Tässä joutuu fysiikka ja aivopuoli koetukselle, Mäkinen kiteyttää.

Itkonen haluaa osoittaa kiitoksensa myös maanomistajalle.

– He mahdollistavat tämän kuvion. Muualla Euroopassa ei ole itsestäänselvyys, että voi näin luontevasti lähteä maastoihin kuin täällä. Yhteistyö maanomistajien kanssa on toiminut aina hyvin. Huomioimme tarvittaessa maastossa herkät kohteet, emmekä mene niihin, Itkonen sanoo.

Juhlatapahtumissa on aina jotain spesiaalia, niin myös maanantain illan Maanantairasteilla. Kahvitarjoilun lomassa Salakalliolla on mahdollisuus kokeilla retrorataa vuoden 1983 kartalla pihtileimasimin.

Paikalla on myös kartaton leimausrata, joka sopii hyvin lapsille ja jossa voi myös vertailla leimaustapojen nopeuksia.

Maanantairastien 40-vuotisjuhlatapahtuma Salon Salakalliolla maanantaina kello 17 alkaen. Opastus Salaistentieltä.

Maanantairastit

40. kausi kuntosuunnistusta käynnissä

Salon seudun vanhin kuntorastitapahtuma. Pidetään nimensä mukaisesti aina maanantaisin. Tänä vuonna kausi alkoi 18.

maaliskuuta ja päättyy 21. lokakuuta.

Tapahtumissa tarjolla neljästä viiteen eri pituista ja tasoista rataa helposta vaativaan.

Ensimmäiset Maanantairastit käytiin Paukkulan urheilukentällä 5. toukokuuta 1980 Salon Viestin järjestämänä. Osallistujia 100.

Eniten kävijöitä Maanantairastien historiassa: 1) 14.5. 1984 Salakallio 660, 2) 28.5.1986 Halikko kk 614, 3) 2.6.1986 Mahlakankare 601.

Huippuvuotena 1986 kauden aikana yhteisosallistujamäärä oli 11 943.

Nykyisin Maanantairastit vetää kävijöitä yksittäisiin tapahtumiin noin 200, riippuen sijainnista.

Maanantairastien järjestäjänä toimivat Angelniemen Ankkuri, Salon Viesti, Salon Vilpas, Rasti-Perniö.