Maataloustuottajat varoittavat uuden kauppasopimuksen tuovan Eurooppaan hormonilihaa

Brasilialainen pihviliha ja argentiinalainen viini pääsevät helpommin EU:n markkinoille, jos tiivistyvät neuvottelut kauppasopimuksesta tuottavat tulosta.

Brasilia, Argentiina, Uruguay ja Paraguay eli Mercosur-maat käyvät EU:n kanssa neuvotteluita, jotka saattavat ratketa jo lähiaikoina.

EU-lähteen mukaan Brysseliin on kaavailtu lähipäiviksi ministerikokousta. Tavoitteena on saada aikaan sopimus, mutta neuvottelut yksityiskohdista ovat vielä kesken.

Maataloustuottajat eivät halua vapauttaa kauppaa Mercosur-maiden kanssa, vaan varoittavat hormonilihasta ja -maidosta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtajan Juha Ruipon mukaan huolena on, ettei kasvuhormonien käyttöä tuotannossa pystytä jäljittämään. Hormoneja ei välttämättä päädy syötäväksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin, mutta tuottajajärjestö haluaa, että eteläamerikkalaiset tuottajat pelaavat samojen sääntöjen mukaan kuin eurooppalaiset.

– Miten sen nyt kauniisti sanoisi, paperien tuottaminen ei ole heille ongelma. Todellinen jäljitettävyys herättää vähintään kysymyksiä, Ruippo sanoi Brysselissä.

Naudanlihaa tuodaan EU-maihin nyt 180-200 miljoonaa kiloa vuodessa ja sopimuksen myötä MTK:n mukaan 100 miljoonaa kiloa lisää.

Atlantin yli virtaa tuotteita molempiin suuntiin reilu 40 miljardin euron arvosta vuodessa. EU:hun tuodaan varsinkin maataloustuotteita, kuten eläinperäisiä tuotteita, tupakkaa, soijaa ja kahvia. Toiseen suuntaan viedään koneita, kemikaaleja ja lääkkeitä.

Brasilian metsäkato vaatii huomiota

Parikymmentä vuotta käytyjen neuvotteluiden lähtökohdat eivät MTK:n mielestä vastaa enää tämän päivän ongelmia. EU:lla olisi mahdollisuus vaatia kunnianhimoisempia toimia ilmaston eteen ja metsäkadon pysäyttämiseksi, mutta arvostelijoiden mielestä näin ei näytä käyvän.

Suuri joukko kansalaisjärjestöjä vetosi viime viikolla EU:hun, jotta se pysäyttäisi neuvottelut. 340 järjestön huoli liittyy alkuperäiskansojen asemaan ja metsähakkuisiin Brasiliassa Jair Bolsonaron noustua vuoden alussa presidentiksi.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan laajamittainen karjankasvatus on isoin syy maailmanlaajuiseen metsäkatoon. Metsiä on raivattu karjan tieltä varsinkin Brasiliassa.

Ruotsalainen kauppakomissaari Cecilia Malmström on kertonut, että EU neuvottelee sopimukseen mahdollisimman kunnianhimoista kappaletta kestävästä kehityksestä.

Vihreiden europarlamentaarikon Heidi Hautalan mukaan ehdotettu vapaakauppasopimus on ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

– Sopimus ei ehkäise sademetsien hävittämistä edelleen. Kauppaa ei voida käydä ilmaston kustannuksella, Hautala sanoo vihreiden tiedotteessa.

STT

Kuvat: