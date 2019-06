Makwan Amirkhani kuristi voiton Tukholman UFC-vapaaotteluillassa

Makwan Amirkhani palasi runsaan vuoden mittaisen ottelutauon jälkeen UFC-vapaaotteluhäkkiin ja otti Tukholmassa toisessa erässä voiton britti Chris Fishgoldista. Amirkhani ratkaisi ottelun kuristuksella, joka pakotti Fishgoldin luovuttamaan.

– Tätä yritinkin. Totuttauduin rauhassa häneen enkä välittänyt hänen potkuistaan, enemmän olin huolissani hänen takakädestään. En halunnut yrittää painiliikettä ennen kuin hän olisi unohtanut minun painiliikkeeni. Mielestäni onnistuin siinä, pienillä jabeilla ja nyrkkeilyllä hän unohti, että olen painija. Ja kun tilaisuuteni tuli, käytin sen, Amirkhani myhäili UFC:n nettisivuilla.

Amirkhani on nyt otellut UFC:ssä kuusi kertaa ja voittanut otteluistaan viisi. Ottelun jälkeen hän lupasi otella pian uudestaan, mutta sitä ennen luvassa olivat voitonjuhlat Tukholmassa.

– Areenalla on puoli Suomea. He tulevat hotelliin ja juhlimme. Perheeni ja ystäväni ovat täällä, joten tästä tulee onnellinen ja iloinen yö, Amirkhani lupasi.

Tukholman UFC-illan pääottelussa Anthony Smith otti raskaan keskisarjan ottelussa neljännessä erässä voiton Ruotsin ykkösottelijasta Alexander Gustafssonista, joka ilmoitti ottelun jälkeen lopettavansa.

– Show on ohi. Rehellisesti sanottuna minusta tuntuu, ettei minusta ole enää tähän. Teen virheitä, joita minun ei pitäisi, joten minusta tuntuu että nyt on aika lopettaa, Gustafsson sanoi ESPN:lle.

