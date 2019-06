Mannerheim-näyttely aiheutti riidan poliitikkojen ja museon välille Mikkelissä – jallituksistaan tunnettu taiteilija Jani Leinonen väitti tarjoavansa uutta vaihtoehtoa Mikkelin Mannerheimin patsaalle

Mikkelin taidemuseon väki ja paikallispoliitikot ovat napit vastakkain uuden Mannerheim-taidenäyttelyn takia.

Kaupunginjohtaja oli lupautunut puhujaksi taidemuseon uuden näyttelyn avajaisiin, mutta perui osallistumisensa. Näyttelyn amanuenssi pitää käytöstä nolona.

Taustalla on nykytaiteilija Jani Leinonen, jonka viikonloppuna avautuva näyttely käsittelee Mannerheim-sankarimyyttiä.

Leinosen näyttelyavajaisten kutsussa ilmoitettiin suunnittelukilpailusta, jonka voittajasta kaupunki saisi uuden Mannerheimia muistavan patsaan ensi vuonna. Uusi patsas korvaisi Hallitustorilla seisovan Päämajapatsaan.

Kutsussa mainittu kilpailu ei ole totta.

– Mikkeliläiset kyllä tietävät, ettei alkuperäinen patsas ole minnekään lähdössä, taiteilija sanoo STT:lle.

Kuvitteellisen kilpailun kuraattorina toimii taiteilija Jani Leinonen itse. Teatraalinen kilpailu luo Leinosen mukaan näyttelylle kiinnostavaa kontekstia.

Taiteilijan kaupunkiin kutsunut Mikkelin taidemuseo on mukana performanssissa. Mikkelissä Mannerheimilla on erityinen asema, koska kaupungissa toimi päämaja viime sotien aikana vuosina 1939-1944.

Mikkeliläiset ovat saaneet näyttelyyn liittyen kevään kuluessa myös outoja sähköpostiviestejä, jotka ovat käsitelleet Mannerheimia.

Lisäksi taiteilija haki paikallislehti Länsi-Savossa anonyymiin tutkimukseen ihmisiä, joilla on hyvä syy kokea vihaa ja katkeruutta Mannerheimia kohtaan.

Jotkut uskoivat patsaan vaihtoon

Kutsu aiheutti hämmennystä paikallispoliitikoissa. Muutamat kyselivät Mikkelin kaupunginjohtajan Timo Halosen mukaan, onko patsas todella menossa vaihtoon.

Halonen sanoo STT:lle, että kutsusta, näyttelyyn liittyvistä viesteistä ja lehti-ilmoituksesta olisi voinut saada harhaanjohtavan käsityksen.

– Mielestäni ei saa kutsussa esittää valheellista ja virheellistä tietoa. Edellytin, että kutsutuille lähetetään asian oikaiseva tieto, Halonen kertaa.

Museo lähetti kaupunginjohtajaa tyydyttäneen oikaisun. Museon johtaja Matti Karttunen kävi kaupunginhallituksen kokouksessa selittämässä museon patsashanketta.

Kaupunginjohtaja Halonen oli lupautunut avajaisten puhujaksi, mutta sanoo joutuneensa perumaan osallistumisensa henkilökohtaisista syistä.

Näyttelyn amanuenssin Paula Hyvösen mielestä kaupunginjohtajan käytös on noloa.

– Jos hän olisi tullut kaupungin puolesta puhumaan, hän olisi osoittanut olevansa tilanteen tasalla ja antanut positiivista ja rakentavaa kuvaa tästä kaupungista. Nythän tässä käy vähän päinvastoin.

Hyvönen kertoo, että sähköposteja lähti noin 600 ja vastaanottajina oli kunnanvaltuutettuja, medioita, museoita, taiteilijoita ja museon postituslistalla olevia asiakkaita.

Leinonen herättänyt kohua aiemminkin

Leinonen muistetaan vuoden 2012 Ronald McDonaldin mestaus -teoksesta. Terroristivideoita muistuttavalla nauhalla ryhmä taiteilijoita teloitti hampurilaisketjun maskotin giljotiinilla. Taiteilija lupaa, että näyttelyn marsalkka Mannerheimia esittävät veistokset saavat pitää päänsä.

Vuoden alussa Leinosen McJesus-krusifiksiveistos nostatti mellakan Haifassa Israelissa.

Leinonen tunnustaa taiteensa kumpuavan herkkien, jopa pyhien, teemojen ja symbolien esittämisestä vaihtoehtoisella tavalla. Mannerheim on äänestetty monesti suurimmaksi suomalaiseksi. Kohuja Leinonen ei sanojensa mukaan luo tarkoituksella.

– Haifan yhteydessä minulle sanottiin, että fundamentalisteilla on symboleita ja hahmoja, joista suututaan. Toisaalta ei tarvitse kuin tulla Mikkeliin ja tehdä muutama Mannerheim, niin täällä on kaupunki sekaisin, Leinonen veistelee.

Leinosen näyttely on Mikkelin taidemuseossa 8.6-8.9.

STT

Kuvat: