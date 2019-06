Marttojen paluu

LOTTA VUORIO. Ikkunalaudalla kilpaa kasvavat taimet ovat päivä päivältä vehreämpiä ja lehdiltään leveämpiä. Säännöllinen yksittäisten yrttiruukkujen kuskaaminen kaupan hyllyltä kotiin maksaa pitkässä juoksussa maltaita, joten oli helpompaa yrittää kasvattaa niitä itse.

Makukokemuksen ohella olen nauttinut itse kasvuprosessin seuraamisesta. Miten paljon paremmalta basilika maistuukaan, kun sen on nähnyt ensin puskevan ujosti mullan läpi ja sitten tunnistanut tutun voimakkaan tuoksun sen lehtiä hypistellessä.

Tiedän, etten ole yksin innostunut yrteistä ja viherkasveista. En ole myöskään ainut, jolla roikkuu vaatekaapin henkarilla Marimekon tuttu raitapaita tai joka arvostaa rehellistä kotiruokaa. Uskon myös, että joku muukin etsii netistä apua pyöränketjuista irronneen rasvan tahrineen paidan puhdistamiseen.

Yhteistä näille on yleiskäsitteenä martat, jotka ovat tehneet paluun nuorempien joukkoon.

Itse Marttajärjestö on perustettu vuonna 1899 Helsingissä, mutta varsinkin kaupunkilaistuneen ja digitalisoituneen elämäntavan myötä Martat voidaan mieltää kahvin ääressä rupattelevaksi ja villasukkia kutovaksi mummojen ja mammojen kerhoksi.

Marttojen elämänfilosofia omien kädentaitojen ja itse tehdyn työn arvostamisesta on kuitenkin lyönyt viime aikoina uudella tavalla läpi urbaaniin elämäntyyliin. Tosielämän esimerkit osoittavat pettämättömästi marttojen rantautuneen nuorten aikuisten joukkoon.

Käsityöt ja martat kuuluvat erottamattomasti yhteen, ja kutominen ja virkkaaminen ovat nostaneet suosiotaan. Yliopistossa luennoilla viuhuvat puikot ja lanka ovat yhä yleisempi näky, ja oma ainejärjestöni on perustanutkin käsityökerhon.

Kotikutoiset reseptikokeilut itse tehdystä myslistä smoothie-kulhoihin ovat keino pysyä ruokatrendien aallonharjalla ilman, että kahvilakäynteihin uppoaa tolkuttomasti rahaa.

Marttojen reseptivihkoset keskittyvät myös kunnioittamaan yksittäisiä ainesosia, kuten perunaa ja kananmunaa, joiden hyödyntäminen on niin edullista kuin lähiruokaa. Erityisesti perunan kunnianpalautus on ruokakulttuuriteko, joka kannustaa käyttämään maalaisjärkeä ketodieettien ja tärkkelyksen panttaamisen keskellä.

Siinä missä vuonna 1935 perustettu Salon Marttayhdistys on aktiivinen ja perinteinen ryhmä, Helsingin Kallioon on vastikään perustettu paikallinen Marttayhdistys nuorten naisten ja miesten toimesta. Kallio on asuinalueena uustrendikäs, niin kuin ovat marttataidotkin.

Nähdäkseni painavin syy itse tekemisen, aloitteellisuuden ja käytännöllisyyden arvonnousulle on, että se toimii vastareaktiona monelle nykyajan ilmiölle.

Ensinnäkin pitkälle viedyn teollisuuden ja digitalisaation myötä niin tuotteet kuin tieto ovat monesti valmiina tarjottimella. Valmisruuat, halpavaatteet ja kertakäyttökulttuuri hylkivät pitkäjänteisyyttä ja sitä, että hyvä syntyy hiljaa. Toiseksi ekokriisi ja ympäristö kannustavat arjen kestäviin ja kekseliäisiin valintoihin, joita martat tarjoavat.

Omien kädentaitojen arvostaminen rauhoittaa kiireistä elämää ja kiinnittää huomiota kulutustottumuksiin, mikä on tulevaisuuden kannalta keskeistä. Siksi olen iloinen siitä, että marttoja on kuvainnollisesti joukossamme yhä enemmän.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston jatko-opiskelija.