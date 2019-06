Mathildedalin maakellarit ovat kauniita, mystisiä ja työläitä

– Aikansa jääkaappi, Anneli Siutiala Mathildedalin kulttuuriyhdistyksestä tiivistää maakellareiden tärkeyden.

Perunoiden, juuresten, mehujen ja hillojen säilyksessä välttämättömät kellarit ovat olleet niin arkisia, että niistä ei ole juurikaan olemassa arkistotietoa. Jos olisi, se kiinnostaisi Siutialaa, joka lauantaina Ruukkipäivän yleisöluennolla kertoi aiheesta.

Vuonna 2006 Mathildedalista loma-asunnon hankkinut Siutiala on kolunnut ympäristöä.

– Tein kävelylenkeillä löytöjä, kuten maakellareita. Ne rupesivat kiinnostamaan, kun kukaan ei tarvinnut niitä, eikä kukaan käyttänyt.

Vanhimmat alueen maakellarit ovat 1800-luvulta. Niistä kuusi on jäljellä Hevoshaantien päässä lähellä rantaa. Lisäksi yksittäisiä kellareita on siellä täällä lähes piilossa maisemassa. Viimeisten kellareiden tiedetään olleen käytössä vielä 1970-luvulla.

Kulttuuriyhdistys sai 10 vuotta sitten Salon kaupungilta haltuunsa jäljellä olevat kymmenkunta kellaria. Yhdistys on talkoilla kunnostanut kattoja ja perannut ympäristöä, mutta mahdollisuuksia suuriin remontteihin ei ole. Myös kasvillisuus kasvaa rakennusten ympärillä nopeammin kuin ehditään perata.

Talvisin yhdistyksen väki ei käy kellareissa, sillä ainakin osassa on lepakoita talvihorroksessa.

– Yhdistyksen ensimmäinen tehtävä on vaalia Mathildedalin kulttuuriympäristön säilymistä. Me emme rupea vaihtamaan uusia ovia tai laareja. Kellarit ovat kauniita katsella, mutta ne aiheuttavat paljon työtä, Siutiala sanoo.

Kulttuuriyhdistys soisi, että löytyisi ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita rakennusten uusiokäytöstä vaikkapa viinikellarina.

– Sellaisia ihmisiä ei ole ilmaantunut. Kaupunki on antanut nämä yhdistyksen haltuun ja me voimme antaa niitä eteenpäin käyttöön. Onko kiinnostusta, Siutiala kysyi yleisöltä, joka oli aika hiljakseen.

Jorma Ponkala ehdotti, että kiinnostus voisi herätä, kun kellareita markkinoitaisiin elintarvikkeiden mainiona, aromit ja hivenaineet säilyttävänä tilana. Joku saattaisi jopa ryhtyä tutkimaan asiaa.

Mathildedalissa kellareita on ollut runsaasti. Työntekijät asuivat ruukkitehtaan asunnoissa ja viljelivät tehtaan maatilkulla perunaa ja juureksia. Sato korjattiin talvisäilöön tehtaan maalle rakennettuhin kellareihin.

Työntekijät rakensivat itse kellarinsa rakennusmateriaaleista, jotka tehdas lahjoitti. Rakennusaineena on ollut muun muassa luonnonkiviä, sementtitiiliä ja slakitiiliä, jotka valmistettiin masuunin kuonasta. Kattomateriaalina on ollut ainakin huopaa ja peltiä.

Parhaiten säilyneitä kellareja on oletettavasti Värkmestarin taloon kuulunut kellari, joka sijaitsee lähellä rannan pysäköintipaikkaa. Rakennuksesta on kehittynyt taidekellari, jonka sisällä on nytkin sähkökynttilöitä, kukkia, pikkutavaraa ja pullollinen lemmenjuomaa, johon koskeva muuttuu sammakoksi!

– Kyllä, kellarit ovat hieman mystisiä, Anneli Siutiala myöntää.

Perniöläinen Lea Talvio saapuu taidekellarille lastenlastensa Oiva ja Eemi Kaitalan kanssa.

– Voi, kuinka täällä on tunnelmaa, hän ihastelee asetelmia.

Pojille ympäristö on tuttu, sillä kodin lähellä sijaitsee kellari, jossa he ovat käyneet leikkimässä.

– Kellari on pieni ja pimeä, vähän synkkäkin, mutta ei pelottava. Kellarissa säilytetään kaikkea, hillopurkkeja ja perunoita, 11-vuotias Eemi tietää.