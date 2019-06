May kehotti Venäjää lopettamaan Britannian ja sen liittolaisten horjuttamisen

Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan Britannian ja Venäjän suhteet eivät voi palautua ennalleen ennen kuin Venäjä lopettaa ”vastuuttoman ja horjuttavan” toiminnan. May on tavannut presidentti Vladimir Putinin G20-maiden kokouksen yhteydessä Japanin Osakassa.

Mayn tiedottaja kertoi, että pääministeri oli viitannut Venäjän vihamieliseen sekaantumiseen toisten maiden asioihin, disinformaatioon ja kyberhyökkäyksiin.

May oli myös kertonut Putinille, että Britannialla oli kiistämätön todiste siitä, että Venäjä oli ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkyttämisyrityksen takana. Skripalit joutuivat hermomyrkkyiskun kohteeksi viime vuonna.

– Pääministeri korosti, että Britannia on avoin toisenlaisille suhteille, mutta jotta näin voisi tapahtua, Venäjän hallinnon täytyy valita erilainen polku, Mayn tiedottaja sanoi.

Britannia on tehnyt selväksi, että Mayn ja Putinin tapaaminen ei tarkoita maiden suhteiden lämpenemistä. Tämän kuun alkupuolella Putin ehdotti, että Venäjän ja Britannian tulisi kääntää uusi sivu suhteissaan Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä myrkytysskandaalin jälkeen. Putinin mukaan kansainvälisen politiikan kysymykset olisivat tärkeämpiä kuin ”turvallisuuspalveluiden valtapelit”.

May ja Putin tapasivat nyt ensi kerran virallisesti kasvokkain myrkytysskandaalin jälkeen. Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Mayn ja Putinin tapaamisessa olivat lisäksi läsnä vain heidän tulkkinsa.

– May puhui Skripalin tapauksesta. Hän otti tämän asian esille ja sai tarpeellisia vastauksia Venäjän presidentiltä, Peskov sanoi.

Hänen mukaansa May ja Putin keskustelivat myös muun muassa taloussuhteista, Ukrainasta, Syyriasta ja Iranista.

STT

Kuvat: