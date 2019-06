May keskusteli Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa Khashoggin murhasta ja vaatii avointa tutkintaa

Britannian pääministeri Theresa May nosti Jamal Khashoggin murhan ja Jemenin tilanteen esiin kahdenkeskisessä tapaamisessaan Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammed bin Salmanin kanssa, kertoo muun muassa Guardian. Kaksikko tapasi Japanin Osakassa G20-maiden kokouksessa.

Vanhempi virkamies kertoo Guardianille Mayn vaativan, että Khashoggin murhatutkinnan on oltava avoin ja läpinäkyvä. May lisäksi toisti, että työtä Jemenin tilanteen ratkaisemiseksi ja konfliktin lopettamiseksi on jatkettava.

Tapaaminen Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa saattoi olla Mayn viimeinen huipputapaaminen ennen kuin hän jättää tehtävänsä.

https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/29/g20-may-asks-saudi-prince-for-transparency-in-khashoggi-case

STT

