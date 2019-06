Meksikossa Veracruzissa on otettu kiinni lähes 800 keskiamerikkalaista siirtolaista

Meksikossa Veracruzin osavaltiossa on otettu kiinni lähes 800 keskiamerikkalaista siirtolaista, viranomaiset kertovat. Kiinniotetuista noin 370 on alle kahdeksanvuotiaita lapsia.

Uutistoimisto AFP:n nimettömän lähteen mukaan kiinniotetuista lähes sata on viisivuotiaita tai nuorempia ja 270 on 6-7-vuotiaita.

Kiinniotettujen joukossa on noin 410 guatemalalaista, 330 hondurasilaista ja lähes 40 elsalvadorilaista, lähde kertoo.

Toinen lähde kertoo, että myös kuusi epäiltyä ihmissalakuljettajaa on otettu kiinni.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut asettaa Meksikolle tuntuvia tullimaksuja, jos maa ei saa siirtolaisuustilannettaan hillittyä. Yhdysvallat ja Meksiko tekivät aiemmin tässä kuussa sopimuksen, jonka myötä Meksikolla on 45 päivää aikaa laittaa siirtolaisuustilanne kuntoon.

Veracruz on yksi Meksikon väkivaltaisimmista alueista. Sen läpi Yhdysvaltoihin kulkee huumesalakuljettajien käyttämä reitti. Reittiä käyttävät siirtolaiset ovat riskissä joutua ryöstetyksi, raiskatuksi tai kidnapatuiksi.

