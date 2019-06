Merkelin koalitio ongelmissa – liittolaispuolueen johtaja Andrea Nahles eroaa

Saksassa Angela Merkelin hallituskumppanin sosiaalidemokraattien puoluejohtaja eroaa virastaan. Sosiaalidemokraattien eli SPD:n pääsihteeri Andrea Nahles ilmoitti, ettei hänellä ole enää tehtävään tarvittavaa tukea.

Nahles on ollut kovan paineen alla sen jälkeen, kun hänen luotsaamansa puolue sai historiansa huonoimman eurovaalituloksen viikko sitten. Samalla, kun Nahles jättää SPD:n puolueenjohtajan paikan, on edessä myös lähtö sosiaalidemokraattien parlamenttiryhmän johdosta.

48-vuotias puolueenjohtaja toivoo, että hänen eronsa avaisi mahdollisuuden sille, että vallan vaihtuminen voisi hoitua hyvässä järjestyksessä.

Pelot koalition kaatumisesta lisääntyvät

SPD:n oli alkujaankin määrä miettiä syksyllä uudelleen yhteistyötä Merkelin kristillisdemokraattien kanssa. Nahlesin ero herättää pelot siitä, että Saksan vaikeuksissa oleva hallitus saattaisi kaatua.

– Kaikille niille, jotka ovat tänään onnellisena: tämä on suuri tappio saksalaiselle politiikalle. Nahles edusti GroKon (suurkoalition) olemassaoloa – nyt sen tasapaino on kyseenalaistettuna, sanoi SPD:n Harald Christ saksalaiselle Bild-lehdelle.

Merkelin CDU:n ja SPD:n koalitio on ollut hauras jo alusta alkaen. SPD oli jo siirtymässä oppositioon vuonna 2017 sen jälkeen, kun puolue sai kylmää kyytiä mielipidemittauksissa. Puolue saatiin kuitenkin suostuteltua jatkamaan vastahakoisesti kumppanuuttaan Merkelin kanssa.

Tämän jälkeen puolueen kannatus on ollut vapaapudotuksessa. Edellinen mielipidemittaus kertoi puolueen kannatuksen olevan 12 prosentin luokkaa.

Viime sunnuntaina puolue kärsi kovan tappion eurovaaleissa, kun vihreät ottivat toisen sijan. Samana päivänä puolue menetti johtoasemansa Bremenissä, joka on toiminut puolueen kannatuksen kulmakivenä jo vuosia.

STT

