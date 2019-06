Valokuvaaja on metsän tiukassa otteessa

Valokuvaaja, kirjailija ja taiteilijaprofessori Ritva Kovalainen haaveili pienenä elokuvaohjaajan urasta, mutta hakeutui taideteolliseen korkeakouluun opiskelemaan valokuvausta. Hän muistaa, että ohjaajalinjalle otettiin vuosittain vain kaksi uutta oppilasta ja ala oli kovin miesvaltainen. Kovalaisen valintaan vaikutti osaltaan myös hänen aktiivinen toimintansa Luonto-Liitossa, jossa luontokuvauskilpailut olivat kovassa huudossa. Kovalainen ei ole katunut ratkaisuaan pyrkiä valokuvataiteen laitokselle.

– Minulla on kiinnostava työ, josta olen innostunut edelleen, Kemiönsaaressa asuva valokuvataiteilija toteaa.

– Valokuvaajana voi toimia itsenäisemmin ja työskennellä vapaammin. Elokuvat vaativat aina suuria rahoituspäätöksiä.

Kovalainen aloitti opetustehtävät jo ennen valmistumistaan ja opetti muutaman vuoden valokuvailmaisua, tekniikkaa ja ympäristövalokuvasta.

– Lopetin opetustyöt kokonaan, kun sain vuonna 1994 viisivuotisen taitelija-apurahan. Sen jälkeen olen toiminut vapaana taiteilijana.

Parhaillaankin Kovalaisella on Taiteen edistämiskeskus Taiken myöntämä viisivuotinen taiteilijaprofessoriapuraha.

– Aiemmin siihen liittyi virka ja asiantuntijavelvoitteita, mutta nyt vain komea titteli, hän naurahtaa.

Heti valmistumisensa jälkeen Kovalainen aloitti valokuvaaja Sanni Sepon kanssa yhteistyöprojektin Puiden kansa.

– Tutkimme metsän merkitystä suomalaiselle identiteetille ja kulttuurille. Mytologiasta avautui aivan uusi näkymä. Puiden kansa oli viisi vuotta kokopäivätyömme, jonka lopputuloksena syntyi kirja ja laaja näyttely, joka kiersi yli kymmenessä taidemuseossa Suomessa ja jonkin verran Euroopassakin. Osa siitä oli esillä myös Japanissa ja vuosi sitten näyttely oli Yhdysvalloissa. Se on toistaiseksi tärkein työni.

Yleispätevä Puiden kansa on saanut osakseen kansainvälistä kiinnostusta. Suomalaisten puihin liittyvästä uskomusperinteestä ja sen jättämästä jäljestä kertova kirja on käännetty englanniksi, saksaksi ja japaniksi. Suomeksi siitä on otettu jo neljäs painos.

– Samat asiat puhuttavat Keski-Euroopassa ja Jenkeissä. Japanilaisten luontosuhteessa on samoja sävyjä kuin suomalaisilla. Viime vuonna japanilainen televisioryhmä kävi tekemässä täällä haastattelua kirjan teemojen tiimoilta.

Metsä on pitänyt Kovalaista otteessaan. Hän on tutkinut töissään metsäteemoja eri kulmista.

– Pääosaa töistäni leimaa ihmisen suhde luontoon. Usein projekti kattaa kirjan ja näyttelyn. Kuvaamiseen voi mennä viisi vuotta tai kymmenen, ja yleensä monta projektia on tekeillä päällekkäin.

– En halua valokuvaajana vain tarkkailla, vaan myös syventyä, perehtyä ja kirjoittaa. Työ vie itse itseään eteenpäin, kun asioista ottaa selvää ja aihe kirkastuu hallittavaksi kokonaiskuvaksi.

John Nurmisen Säätiö julkaisi vastikään Ritva Kovalaisen ja hänen valokuvaajamiehensä Pekka Turusen kirjan Meren maa, joka vie matkalle Turunmaan saaristoon.

Parhaillaan Kovalainen työstää Sanni Sepon kanssa kirjaa ja näyttelyä luonnontilaisen metsän olemuksesta ja merkityksestä.

– Olen käsitellyt myös lapsiaiheita ja tehnyt muutaman kirjan Kemiönsaaresta kuten Tämän tahdon sanoa, jossa oli potretteja yli 80-vuotiaista.

Kuvaajan ja kirjailijan töittensä ohella Kovalainen on tehnyt graafista suunnittelua ja taittanut myös muiden kirjoja.

– Meillä oli pitkään oma pimiö ja teimme itse sekä mustavalkoiset että värikuvamme. Siirryin kokonaan digikauteen vuonna 2009, hän kertoo ja sanoo tietokonetyöskentelyn lisääntymisen olevan ankeaa.

– Omalla tavallaan se on innostavaa ja kiinnostavaa, mutta fyysisesti ikävää. Valokuvaajan työn parasta antia ovat kuvausreissut ja liikkeellä olo.

Kirkkonummella pitkään asuneet Ritva Kovalainen ja Pekka Turunen päätyivät sattumalta Kemiöön vuonna 1996, kun he halusivat maaseudulle. Nykyiseen taloonsa Labböleen valokuvaajapariskunta muutti vuonna 2007. Tytär Tuuli Turunen aloittaa syksyllä valokuvauksen opinnot Lontoossa ja poika Ilmari Turunen musiikkilukion viimeisen vuoden Turussa syksyllä.

– Kemiönsaaressa on yllättävää vireyttä! Jokainen ihminen pystyy antamaan paljon paikkakunnalle, kun jakaa omaa osaamistaan ja intohimoaan yhteiseen hyvän eteen. Se tekee tästä hyvän paikan asua. Täällä ei pahemmin ole nurkkakuntaisuutta eikä ahdasmielisyyttä.

Ritva Kovalaisen elämän kantavia voimia ovat luonto ja taide. Hän sanoo olevansa sekä luonnossa että taiteessa paitsi tekijä, myös saaja ja antaja, kokija ja vastaanottaja.

– Taide auttaa intuitiivisella tasolla hahmottamaan elämään liittyviä peruskysymyksiä. Se antaa valmiuksia kohdata elämässä asioita, jotka askarruttavat mieltä. Luonnossa taas voi suhteuttaa itsensä kokonaisuuteen, jäsentää itsensä luonnonkierrossa ja maailmanmenossa.

Ritva Kovalainen on huolissaan maailman nykytilasta. Hän suree luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja ilmastonmuutosta.

– Toivon päättäjiltä rohkeutta tehdä elämän kannalta tärkeitä päätöksiä ja muuttaa suuntaa. Hyönteisten katoaminen on todella vakava ympäristökatastrofi, joka koituu lopulta ihmisen kohtaloksi. Metsähakkuut hävittävät luonnon monimuotoisuutta ja maatalouden myrkyt aiheuttavat hyönteiskatoa. Ruoantuotanto ei voi enää jatkua näin.

Alkukesästä Kovalainen on iloinnut jokaisesta perhosesta, pörräävästä hyönteisestä ja pihapiiriin ilmestyneistä linnuista.

– Jokainen lintu ja perhonen on kuin rukous paremman tulevaisuuden puolesta.

Ritva Kovalainen juhlii huomista 60-vuotispäiväänsä kotonaan ystäviensä kanssa.

HUOMENNA 60 VUOTTA

Ritva Kovalainen

Syntyi 30.6.1959 Hattulassa ja varttui Kirkkonummella. Muutti Kemiönsaareen 1996.

Valmistui taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen laitokselta taiteen maisteriksi vuonna 1990.

Pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyjä Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Tshekeissä, Slovakiassa, Espanjassa, Hollannissa, Belgiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Teoksia muun muassa Suomen valokuvataiteen museon, Wäinö Aaltosen museon, Metsämuseo Luston, eduskunnan sekä Espoon, Jyväskylän, Kuopion ja Salon taidemuseoiden kokoelmissa.

Kirjoittanut ja kuvannut muun muassa kirjat Kiero ja villiintynyt (2017), Vanhan metsän aarteet (2012), Kauniiden hevosten maa (2005) ja ollut toisena tekijänä kirjoissa Metsänhoidollisia toimenpiteitä (2011), Kun lapsi lapsi oli (2001) ja Puiden kansa (1997).

Harrastaa sienestystä, puutarhanhoitoa, kasvihuoneviljelyä, remontointia ja rakentamista. Tekee kirkkoveneretken Keski-Suomessa joka kesä ja telttailee matkalla.

Kemiönsaaren Luonto ry:n puheenjohtaja ja Kemiönsaarella järjestettävän monitaiteellisen Norpas-festivaalin puheenjohtaja.