Miika Kirmula asuu kesän Salossa – Ankkuri-kasvatti tähtää erityisesti elokuisten MM-kisojen pitkälle matkalle

Lauantaina maailmancupin avauksessa Vihdissä parhaana suomalaismiehenä seitsemänneksi sijoittunut Miika Kirmula viihtyy ja asuu edelleen Salossa, vaikka jo vuosi sitten siirtyi Angelniemen Ankkurista joensuulaiseen Kalevan Rastiin.

Kirmula oli keskimatkalla seitsemäs, joka on hänen uransa paras sijotus maailmancupissa. Kisan voiton otti Ruotsin Gustav Bergman reilun minuutin erolla ennen Paimion Rastin ranskalaista Frederic Tranchardia. Kolmas oli ex-PR, Norjan Olav Lundanes. Kirmula jäi Bergmanista kaksi minuuttia ja 21 sekuntia.

– Asun kesän Salossa ja syksyllä muutan taas Helsinkiin. Kesä kuluu kilpailuissa ja harjoituksissa, ja Salo sopii hyvin tukikohdaksi, Kirmula tarkentaa.

24-vuotias Kirmula palvelee kouluttaja-aliupseerina Kaartin Jääkärirykmentissä Santahaminassa ainakin ensi vuoden loppuun ja kiittelee vuolaasti armeijaa työnantajana.

– Jos tosissaan urheilee, tämä on aivan erinomainen ammatti. Ja minä haluan tulla edelleen paremmaksi suunnistajaksi, hän toteaa.

Kirmula vaikuttaa rennolta ja päättäväiseltä. Tähän on syynsä, sillä monesti miestä vaivanneet vammat ovat nyt helpottaneet tai kuten hän asian ilmaisee, on ehkä löytynyt oma tapa harjoitella oikein.

– Teen edelleen paljon korvaavia harjoituksia lähinnä pyöräillen ja vältän juoksemista kovalla alustalla, Kirmula sanoo.

Perusvaivaa Kirmulalla on ollut lantion seudulla ja lonkan koukistajalihaksissa. Talvikauden aikana on polvi kiusoittelut jonkin verran, mutta tiukasti elokuisiin Norjan MM-kisoihin tähtäävä suunnistaja arvelee tämänkin vaivan lähtevän lantion seudulta.

– Minulla on vielä paljon parannettavaa, ehkä eniten taidollisesti, mutta myös juoksuvoimaa on saatava lisää. Norjassa tähtään erityisesti pitkälle matkalle ja se ei heppoisella kunnolla suju, hän hymähtää.

Toistaiseksi Kirmulan paras MM-noteeraus on 15. sija viime vuodelta Latviasta. Sitä Kirmula haluaa parantaa ja alkukausi on näyttänyt suoritusten kulkevan hyvään suuntaan.

Osansa tulosten kehittymiseen on ollut myös Kalevan Rastilla, joka on vuosia ollut huippuseura ja tunnettu taitosuunnistajien kehto. Jukolan voittoja joensuulaisilla on kuusi, ja Tiomilan punamustat ovat valloittaneet viisi kertaa.

– On sillä merkitystä, että leireillä on tasavertaisia treenikumppaneita kosolti. Harjoituksissa ei juurikaan löysäillä, hän naurahtaa.

Kirmulan sopimus KR:n kanssa päättyy syksyllä, mutta hän ei näe mitään syytä vaihtaa nyt seuraa. Hän kertoo nauttineensa, kun viime vuoden Jukolassa pääsi ankkuroimaan huippujoukkueen maaliin kuudentena.

– Tänä vuonna Kangasalla tähdätään tietenkin parempaan, kolmen joukkoon on vahva meininki, Kirmula kuvailee.

Hän kertoo myös, että Jukolan tuomalla kokemuksella oli merkitystä myös viime vuoden Latvian MM-kisoissa, joissa Suomi sijoittui viestin seitsemänneksi Kirmulan ollessa ankkurina.

Jalkojaan säästääkseen Kirmula on kilpaillut kevään aikana säästeliäästi ja odottaa suoritusten paranevan kauden myötä. Nyt tullut keskimatkan seitsemäs sija on hänen selkeästi paras kansainvälinen saavutuksensa ja kertoo suunnan olevan oikean.

Vihdissä on tänään vuorossa pitkä matka, johon lähdetään keskimatkan tulosten perusteella takaa-ajolähtönä ja ensimmäisenä maalissa sähköisen korttinsa leimaava suunnistaja on voittaja. Tiistaina on vuorossa sprinttiviesti Helsingin keskustassa, mutta siihen ei tänä vuonna maastomatkoihin keskittyvä Kirmula osallistu.

Kisakausi jatkuu tiiviinä viikon kuluttua Jukolan viestillä ja juhannuksena kaksipäiväisillä MM-katsastuksilla Joensuussa ja Rautalammilla. Siitä viikon päästä ovat vuorossa keskimatkan SM-kilpailut Taivalkoskella.

Norjan Sarpsborgissa kisataan MM-mitaleista elokuun puolivälissä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Miika Kirmula silloinkin pue sinivalkoista ylle ja purista maastossa mitalinkiilto silmissä. Siihen asti treenataan Salon seudun kalliomaastoissa.

– Nämä kotimaastot sopivat hyvin MM-valmistautumiseen. Täällä on samanlaisia kallioharjanteita ja teräviä nousuja, Kirmula vakuuttaa.

Kirjoittaja: Seppo Väli-Klemelä