Millä perusteilla saa Kela-korvauksia?

VESA TUOMINEN. Pohjanmaalla asuva ystäväni sai lähetteen alueen keskussairaalaan. Hän tarvitsi kuulokojeen. Ensimmäisen matkan hän teki omalla autollaan ja anoi kilometrikorvauksia.

Niitä ei myönnetty sillä perusteella, että oman auton käytöstä ei makseta sääntöjen mukaan korvausta. Matkalaskun hinnaksi olisi tullut noin 130 kilometrin matkalta edestakaisin runsas sata euroa.

Seuraavan matkan hän suoritti taksilla, koska julkisia liikenneyhteyksiä kotipaikkakunnalta keskussairaala- kaupunkiin ei ollut.

Edestakaisen matkan kustannukset olivat yli neljäsataa euroa. Korvaus maksettiin edellä mainituin perustein, ja se oli kolminkertainen.

Kuultuani hänen kertomuksensa jäin miettimään, onko tällaisia rajoittavia tai epämielekkäitä lakeja ja säännöksiä enemmänkin.

Tuttua meille on ollut, että osa työttömistä on nauttinut työttömyyskorvausta, koska työstä maksettava palkka olisi pienempi.

Asiaan on tullut korjausta. On kiristetty avustusten myöntämisen perusteita. Sipilän hallituksen säätämä työttömyyden aktiivimalli koetaan epäoikeudenmukaiseksi ja toimimattomaksi monen kohdalla.

Sosiaaliturvamme on Euroopan parhaita. Vain Saksa on edellä meitä. Lainlaatija tekee huolellista työtä, mutta aina löytyy porsaanreikiä sosiaaliturvan hyväksikäyttäjille.

Niin tapahtuu hyvinvointivaltiossa. Se on ymmärrettävää, vaikkei toivottavaa. Käsittämätöntä on, kun järjestelmä toimii itseänsä vastaan ja aiheuttaa moninkertaisia kustannuksia.

Vaalien jälkeen muodostettava hallitus on monien kysymysten edessä. Koulutus, verotus, koko terveydenhoito ja erityisesti ikääntyvistä huolehtiminen, ovat isoja haasteita.

Julkisen sairaanhoidon toimivuudesta puhutaan paljon. Jos se toimiikin perustasolla, lähetteiden saaminen erikoislääkäripalveluihin kestää usein liian kauan.

Monen työikäisen polvinivel tai sisäelin ehtii vaurioitua, ja seurauksena on työkyvyttömyys, jopa jatkuva sairaalahoito. Ajoissa hoidettu palaa töihin, ja veronmaksajana tuo kuluja takaisin.

Eläkeläisiä on hoidettava. He ovat veronsa maksaneet.

Toivon tulevalle hallitukselle, erityisesti sosiaali- ja terveysministeriölle, viisautta monien vaikeiden haasteiden edessä.

Kirjoittaja on Paimion kirkkoherra.