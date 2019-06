Rinne: Tavoitteena noin 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä

Kautensa aloittavan uuden hallituksen hallitusohjelmassa kestävän talouden kivijalkana on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu, sanoo hallituksen muodostaja Antti Rinne (sd.). Hallitusohjelma julkistettiin tänään Helsingissä.

Yhtenä tavoitteena on Rinteen mukaan korkea työllisyysaste, noin 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä. Työllisyystavoite on 75 prosentin työllisyysaste 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä vuoteen 2023 mennessä.

Tavoitteena on Rinteen mukaan, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoo, että hallituksen onnistumista mitataan sillä, miten työllisyystavoite toteutuu.

Hallitus varaa miljardin euron elvytysvarat pahan päivän varalle

Hallitus varautuu poikkeukselliseen suhdannetilanteeseen mekanismilla, joka mahdollistaa miljardin euron elvytyksen kehyksen estämättä. Mekanismi on tarkoitettu vuosille 2020-2022, ja varoja voidaan käyttää kertaluontoisiin menoihin korkeintaan 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Mekanismi voidaan ottaa käyttöön, jos maailmantalous tai etenkin euroalue joutuu vakavaan suhdannetaantumaan, joka ajaa Suomen talouden samaan tilaan.

Poikkeusolojen mekanismiksi kutsuttua elvytystä voitaisiin käyttää myös, jos Suomen talous ajautuisi suhdannetaantumaan hallituksen toimista riippumattomien häiriöiden vuoksi.

Haavisto: Ilmastonmuutoksen torjunnassa hallitusohjelma ehkä maailman kunnianhimoisin

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kiittelee syntynyttä hallitusohjelmaa keskittymisestä ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tämä hallitusohjelma on ehkä jopa maailman kunnianhimoisin, Haavisto sanoi hallitusohjelman julkistustilaisuudessa Helsingissä.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena muun muassa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Myös tasa-arvoasiat ja koulutukseen satsaaminen saivat Haavistolta kiitosta.

Li Andersson: Suomessa voitava luottaa siihen, että perusturva kantaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kiittelee uutta hallitusohjelmaa muun muassa aktiivimallin purkamisesta. Aktiivimallin purku on Anderssonin mukaan hyvä uutinen kaikille työttömille, joihin aktiivimalli on kohdistunut.

Anderssonin mukaan Suomen kaltaisessa maassa pitää olla mahdollisuus luottaa siihen, että perusturva kantaa, koulutus lisää tasa-arvoa ja päättäjät ovat sitoutuneet ratkaisemaan ilmastonmuutoksen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Henriksson: Jos naapurimaat pystyvät nostamaan työllisyysastetta, miksei se olisi mahdollista Suomessakin

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että uuden hallitusohjelman työllisyysasteen nostotavoite on mahdollinen.

Henriksson sanoi hallitusohjelman julkistuksessa, että jos Ruotsi, Norja ja Tanska pystyvät tällaiseen työllisyyden nostotavoitteeseen, miksei Suomessakin pystyttäisi.

Henriksson korosti myös, että hallitusohjelmassa panostetaan koulutukseen ja palautetaan subjektiivinen päivähoito kaikille lapsille.

19 salkkua jaettiin viiden puolueen kesken

Hallituksen 19 ministerinsalkusta saa eniten hallitusneuvotteluja vetänyt SDP, jonka riveistä tulee seitsemän ministeriä. Pääministerin salkun lisäksi puolue saa eurooppaministerin, kunta- ja omistajaohjausministerin, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin, perhe- ja peruspalveluministerin, liikenneministerin ja työministerin salkut.

Keskustalta tulevat uuteen hallitukseen valtiovarainministeri, tiede- ja kulttuuriministeri, elinkeinoministeri, puolustusministeri sekä maa- ja metsätalousministeri.

Vihreät saa ulkoministerin, ympäristö- ja ilmastoministerin ja sisäministerin salkut. Vasemmistoliitolta tulevat sosiaali- ja terveysministeri sekä opetusministeri. RKP:n riveistä hallitukseen tulevat oikeusministeri sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

