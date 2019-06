Ministerit täydensivät tietoja omistuksistaan ja veloistaan: Rinne ilmoitti omistavansa sadantuhannen euron moottoripurren puolisonsa kanssa

Osa SDP:n ministereistä on täydentänyt eduskunnalle annettavia sidonnaisuusilmoituksiaan.

Pääministeri Antti Rinne ilmoitti omistavansa 300 000 euron arvoisen omakotitalon Mäntsälässä, noin 100 000 euron arvoisen moottoripurren yhdessä puolisonsa kanssa ja neljänneksen 20 000 euron arvoisesta lomaosakkeesta Ylläksellä.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin täydensi ilmoitustaan asuntolainan summalla. Velkaa on 99 000 euroa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla puolestaan on kaksi asuntolainaa arvoltaan 102 385 ja 152 608 euroa.

Ministerit kertoivat sidonnaisuuksistaan pääosin jo viime viikolla. Täydennettyjen tietojen mukaan hallituksessa ei ole yhtään velatonta ministeriä.

