Mira Potkonen pettyi tapaan, jolla Euroopan kisojen voitto irtosi – luovutus loukkaantumisen takia toi Euroopan kisojen kultamitalin Suomeen

Suomi saavutti ensimmäisen kultamitalinsa Minskissä järjestettävissä Euroopan kisoissa, mutta mitali ei tullut tutuinta reittiä. Nyrkkeilijä Mira Potkosen piti kohdata alkuiltapäivästä Suomen aikaa alkavassa 60-kiloisten loppuottelussa Irlannin Kellie Harrington, mutta irlantilainen ilmoitti aamupäivällä, ettei nouse kehään välierässä tulleen peukalovamman vuoksi.

– Olen pettynyt siitä, että en voi kilpailla, mutta ymmärrän ison kuvan. Olisi liian suuri riski kilpailla nyt ja saada toinen takaisku. Kunnioitan todella lääkintähenkilökunnan neuvoa, Harrington kertoi Irlannin olympiakomitean verkkosivuilla.

Potkonen kävi kehässä kumartamassa ja pokkasi mestaruuden.

– Olen tietenkin tyytyväinen, että tavoite täällä täyttyi, mutta suurimmaksi osaksi on pettynyt fiilis tapaan, jolla tämä voitto tuli. Hirveä latinki päällä, ja olen monta kuukautta odottanut, että pääsisin finaaliotteluun, Potkonen sanoi Suomen olympiakomitean tiedotteessa.

– Odotin erityisesti sitä, että vastassa olisi ollut sarjani maailmanmestari. Matto vietiin jalkojen alta, mutta tämä on urheilua. Loukkaantumisia tulee, ja tämä ei ole itsestäni kiinni. Sen kanssa on vain elettävä, Potkonen jatkoi.

Suomelle mitali oli kisojen toinen. Eilen Titta Keinänen saavutti pronssia karatessa.

Monilajiset Euroopan kisat päättyvät tänään. Suomalaisista tositoimissa on vielä telinevoimistelija Emil Soravuo, joka kisaa iltapäivällä permantofinaalissa.

STT

