Miten huumepoliisin päällikköä Jari Aarniota alettiin epäillä huumekauppaa pyörittäneeksi Pasilan mieheksi?

Vuoden poliisi vuosimallia 1987 ja näyttävillä takavarikoilla mainetta kerännyt huumepoliisin päällikkö. Alamaailman johtaja, huumekauppaa pyörittänyt Pasilan mies ja tuomittu rikollinen.

Vuoden päivät muun muassa tätä yhtälöä pyöritellyt Helsingin hovioikeus antaa tuomionsa tulevana torstaina. Niin sanotussa huumetynnyrijutussa yhtenä pääsyytettynä on Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Hänet tuomittiin aiemmin käräjillä kymmeneksi vuodeksi vankilaan kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta ja 16 muusta syytekohdasta.

Käräjäoikeus katsoi syyttäjien tavoin, että Aarnio oli huumeorganisaatiota huumepoliisin sisältä luotsannut Pasilan mies.

– Aarnio on ollut olennaisena keskushenkilönä järjestämässä tynnyreiden sisältämien huumausaineiden maahantuontia, sanotaan vuonna 2016 annetussa käräjätuomiossa.

Oikeuden mukaan Aarnio järjesteli vuosina 2011-2013 Hollannista noin 800 kiloa hasista metallitynnyreihin pakattuna. Tynnyrit toimitettiin kuljetusliikkeen välityksellä Suomeen, missä ne vastaanotti joku Aarnion alaisuudessa toimineista välikäsistä. Hasis välitettiin seuraavalle portaalle, joka taas hoiti huumeiden levitystä eteenpäin.

Käräjäoikeus katsoi, että huumelähetysten järjestelemisen ja maahantuonnin lisäksi hasiksen levittäminen Suomessa oli Aarnion määräysvallassa.

Aarnio kiistää masinoineensa huumeita Suomeen. Hän katsoo joutuneensa syytteeseen huumerikoksista, joita hänen johtamansa Helsingin huumepoliisi tutki ja joista se epäili liivijengi United Brotherhoodiin kuuluneita miehiä.

Aarnion puolustuksen mukaan käräjäoikeus on sivuuttanut tuomiossaan puolustuksen esittämät seikat, jotka horjuttavat syyttäjän näyttöä.

Kanssasyytettyinä United Brotherhoodin ex-johtaja ja edesmenneen huumepomon lähipiiriä

Käräjillä Aarnion rikoskumppanina tuomittiin United Brotherhoodin ex-pomo Keijo Vilhunen, jonka oikeus katsoi pyörittäneen huumeorganisaatiota Aarnion kanssa.

– Aarnio ja Vilhunen ovat järjestäneet huumausaineen maahantuonnin sekä sen vastaanoton ja edelleen kuljetuksen Suomessa. Huumausaine on ollut koko ajan heidän hallinnassaan, ja he ovat määränneet myös sen levityksestä eteenpäin, totesi käräjäoikeus.

Oikeus katsoi, että Vilhunen myös yritti lavastaa yhdessä Aarnion kanssa United Brotherhoodin silloisen rivijäsenen huumejutun päätekijäksi. Vilhunen sai käräjillä Aarnion tavoin kymmenen vuoden vankeustuomion.

Syyttäjän mukaan Aarnio kopioi huumeorganisaationsa nyt jo edesmenneeltä Miika Kortekalliolta, joka johti aikoinaan Suomessa isoja huumeliigoja. Kortekallion sisko Seija Kortekallio-Lampi eli ”Pohjois-Savon nainen” ja Kortekallion lähipiiriin kuulunut Mari Romano eli ”Malmin nainen” tuomittiin käräjillä Aarnion rikoskumppaneina. Naiset osallistuivat oikeuden mukaan muun muassa huumeiden levittämiseen.

Aarniovaatii hovioikeutta hylkäämään kaikki syytteet. Käräjätuomiosta ovat valittaneet myös muut tuomitut ja syyttäjä.

KRP huomasi puhelinten paikantuvan Pasilaan, missä huumepoliisi toimi ja Aarnio asui

Nimitys Pasilan mies juontaa puhelimista, joihin keskusrikospoliisi (KRP) kiinnitti huomiota tehdessään televalvontaa huumetynnyreihin liittyvässä aiemmassa tutkinnassa. Puhelinten käyttäjän henkilöllisyyttä ei tiedetty, mutta niiden huomattiin paikantuvan Länsi-Pasilassa sijaitsevaan tukiasemaan. KRP kävi läpi tietämiään Pasilassa asuvia rikollisia yrittäessään selvittää, kuka voisi olla huumetynnyreistä viestittelevä ”Pasilan mies”.

Puhelimia seurattiin, ja Pasilan miehen jäljet osoittivat yllättäen Aarnion ja rikollispomo Vilhusen tapaamiseen.

Sitten tutkinnassa selvisi, että Aarnio asui Länsi-Pasilassa, ja että siellä oli myös Helsingin poliisin toimitiloja. Huomattiin, että Aarnion oma puhelin paikantui toistuvasti samoihin tukiasemiin Pasilan miehen puhelinten kanssa. Kun Aarnio matkusti kesälomalla Hankoon, myös Pasilan miehen puhelimen yhdistyivät tukiasemaan Hangossa. Kun Aarnio oli ulkomailla, Pasilan miehen puhelimet hiljenivät.

Käräjäoikeus katsoi syyttäjien tavoin, että puhelimilla järjesteltiin huumetynnyreitä Suomeen, ja Aarnio oli niitä käyttänyt Pasilan mies. Puhelimet ovat myös hovioikeudessa syyttäjien keskeisenä näyttönä.

Syyttäjien mukaan Pasilan miehen puhelimet osuivat huomattavan hyvin yksiin Aarnion liikkeiden kanssa. Lisäksi syyttäjät ovat katsoneet Pasilan miehen puhelimen käytön muuttuneen varovaisemmaksi sen jälkeen, kun Aarnio sai tietää KRP:n tutkivan puhelinten ja liittymien käyttöä.

Hovissa syyttäjä yritti saada Aarniolta vastausta siihen, miksi puhelimia löytyi esimerkiksi lasketteluhanskasta ja mattorullan sisältä hänen varastostaan.

”Pasilan miestä ei ole” – Aarnion mukaan puhelimet olivat yhteisiä ja niillä selvitettiin rikoksia

Aarnion puolustus on kiistänyt syyttäjän näkemyksen Pasilan miehen puhelimista ja siitä, että niitä olisi käytetty rikolliseen toimintaan. Aarnion puolustuksen mukaan KRP:n haaviin jäivät puhelutiedot Helsingin huumepoliisin työpuhelimista, joilla pidettiin yhteyttä alamaailman tietolähteisiin.

– Pasilan miestä ei ole, sanoi loppulausunnossaan Aarnion puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi.

Aarnio kiistää myös sen, että puhelimet yhdistäisivät hänet rikoksiin. Aarnion mukaan puhelimet ovat olleet yhteisessä käytössä, ja niitä ovat käyttäneet useat poliisimiehet.

Puhelimia saattoi Aarnion mukaan joutua hänen varastoonsa samassa yhteydessä, kun huumepoliisi muutti väistötiloihin remontin takia. Hovissa Aarnio kieltäytyi toistuvasti kommentoimasta tiettyjä päiviä, jolloin Pasilan puhelimet paikantuivat syyttäjän mukaan hänen kanssaan samoihin paikkoihin Helsingin ulkopuolella.

Siitä, kuka milloinkin käytti huumepoliisin tietolähdepuhelimia, ei ole saatavilla tarkkaa kirjanpitoa. Tietolähderekisterit tuhottiin viime vuosikymmenen loppupuolella, eikä lähteitä merkitty rekisteriin vuosiin. Aarnio on selittänyt rekistereiden tyhjentämistä muun muassa lähteiden suojelulla.

Tietolähdetoiminnan epäselvyyksistä käytiin oikeutta erillisessä jutussa, jossa virkavelvollisuuden rikkomisesta syytettynä oli Aarnion lisäksi korkeaa poliisijohtoa. Kaikkien kahdeksan syytteet hylättiin.

Syyttäjä hovissa: Uusi näyttö kulkuluvasta linkittää Aarnion yhä vahvemmin Pasilan mieheksi

Hovissa syyttäjät toivat tynnyrijuttuun uudeksi näytöksi lisätutkintaa ”kulkutagien” eli poliisilaitoksen kulkuavainten tiedoista. Syyttäjän mukaan kulkutiedot liittävät Aarnion yhä vankemmin Pasilan miehen puhelinten käyttäjäksi. Aarnion oman puhelimen paikannustiedot ja elektronisen avaimen käyttötiedot vahvistavat syyttäjän mukaan, että Pasilan miehen puhelimet ovat kulkeneet juuri Aarnion mukana.

– Pasilan miehen televalvonnat ja kulkutagin tiedot kulkevat käsi kädessä, sanoi hovioikeudessa jutun toinen syyttäjä Pihla Keto-Huovinen.

Aarnion mukaan puhelinten lailla lisätutkinnan kulkulupa oli huumepoliisin yhteisessä käytössä, ja sitä vain säilytettiin Aarnion huoneessa. Hovissa Aarnio sanoi, että tutkinnassa ei ollut hänen henkilökohtaisen kulkulupansa tietoja lainkaan. Hänen mukaansa kulkulupien kanssa oli ongelmia, ja niitä piti lainailla ristiin.

– Minusta siellä oli jotain probleemia niiden kanssa. Kaikilla ei päässyt sinne minne piti, ja vaihdeltiin lennosta ja kaikenlaista, Aarnio sanoi.

Syy 400 000 euroon ja yhteyteen prostituoidun kanssa oli Aarnion mukaan miljonääriliikemies

Syyttäjät ovat vedonneet todistelussaan lisäksi muun muassa haltuun saatujen viestien sisältöön, sähköpostiyhteydenpitoon Hollannin pään huumekontaktin kanssa ja Aarnion lähes puolen miljoonan euron ylimääräiseen käteisvarallisuuteen. Syyttäjät katsovat rahojen olevan peräisin huumekaupasta.

Hovioikeudessa käsiteltiin Aarnion Porvoon-tontin pihalta löytynyttä yli 60 000 euron rahakätköä. Aarnion mukaan maahan haudattu ja kuorikatteella peitetty rahakätkö on lavastusta.

Hovissa Aarnio toisti myös tarinan miljonääriliikemiehestä, jota hän kertomansa mukaan konsultoi turvallisuusasioissa. Aarnion mukaan häneltä löytynyt yli 400 000 euron ylimääräinen käteisvarallisuus oli miljonääriliikemiehen maksamaa palkkiota useista eri palveluksista. Aarnio kertoi muun muassa pelastaneensa miehen tshetsheenirikollisilta.

Oikeudessa käsiteltiin myös Aarnion yhteyttä prostituoitu Saaraan, jonka kertomukset sisäministeriölle ovat vaikuttaneet Aarniota koskevan tutkinnan aloittamiseen.

Käräjäoikeuden mukaan Aarnio harrasti työajalla seksiä Saaran kanssa ja säilytti tämän seksityöllä ansaitsemia rahoja. Dna-asiantuntijan mukaan Saaran tuolista löytyneen sperman täytyy olla Aarnion. Seksin harrastaminen toi Aarniolle käräjillä tuomion virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Hovissa Aarnio kiisti seksin. Yhteydenpitoon Saaran kanssa oli hänen mukaansa syynä miljonääriliikemies. Aarnio sanoi luvanneensa tälle, että pitää huolta Saarasta.

Aarniota ja jengipomo Vilhusta yhdistää myös Volkan Ünsalin palkkamurha Vuosaaressa

Tynnyrijutun käräjätuomion lisäksi Aarnio on tuomittu kolmen vuoden vankeuteen kaksoisroolistaan seurantalaiteyhtiö Trevocissa ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa.

Hovioikeus katsoi lainvoiman saaneessa tuomiossaan Aarnion pettäneen Helsingin poliisia ja suojelupoliisia ja saaneen Trevoc-omistuksista merkittävää taloudellista hyötyä. Oikeuden mielestä Trevocin toimittamat seurantalaitteet eivät soveltuneet poliisin salaiseen tiedonhankintaan, koska yhtiön omistusjärjestelyt olivat salattuja ja niissä oli mukana United Brotherhood -liivijengin silloinen pomo Keijo Vilhunen, jonka oikeus katsoi auttaneen Aarniota rahoituksen järjestelyssä.

Poliisi tutkii myös Aarnion osallisuutta Vuosaaren palkkamurhaan. Rikollispiireissä pyörinyt ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal katosi jäljettömiin matkustettuaan vuonna 2003 Suomeen tapaamaan lapsuudenystäväänsä. Ünsalin murhasta tuomittiin aikanaan elinkautisiin vankeusrangaistuksiin kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Aarniota on viime kesästä alkaen epäilty murhasta sillä perusteella, että hän olisi poliisina tiennyt murha-aikeista ja jättänyt teon estämättä. Uudessa esitutkinnassa on epäiltynä myös Vilhunen. Molemmat kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

STT

Kuvat: