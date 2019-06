Mökkeilijöiden vuosittain maksama summa vaihtelee rajusti – Salo mukana isossa selvityksessä

Mökkeilijöiden vuosikustannukset suurimmissa kunnissa vaihtelevat alle 500 eurosta reippaasti yli tuhanteen euroon. Tämä käy ilmi Omakotiliiton selvityksestä. Selvityksessä vertailtiin 20 suurimman mökkikunnan kustannuksia vapaa-ajan asunnon kiinteistöveron, sähkömaksujen ja jätemaksun osalta.

Vesimaksut jätettiin vertailun ulkopuolelle, koska 80 prosentissa mökeistä ei makseta vesimaksuja.

Salo on 20 kunnan ryhmästä kahdeksanneksi kallein 880 euron vuotuisilla kustannuksillaan. Sähkömaksut ja kiinteistövero nielaisevat kustannuksista valtaosan, kuten muissakin kunnissa. Saloa ennen seitsemäksi kalleimpana on Lohja ja Salon jälkeen yhdeksäntenä Kemiönsaari.

– Onhan Salo selvästi huonommalla puolella tässä vertailussa, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Salon eteläinen naapurikaupunki Raasepori sen sijaan on vertailukunnista seitsemänneksi edullisin. Siellä kustannukset alittavat noin sadalla eurolla vertailun keskimääräiset 770 euron vuosikustannukset.

Kalleimmat kunnat ovat Savonlinna, Kuopio ja Mikkeli. Savonlinnassa mökkeily maksaa yli 1 100 euroa vuodessa.

– Juuri mökkiläiset ja kausiasukkaat lisäävät elinvoimaa ja tuovat vero- ja ostoeuroja mökkipaikkakunnallensa. Verotuksen ja maksujen kiristäminen mökkiläisiltä ei kannusta uusia kansalaisia rakentamaan tai hankkimaan mökkejä näistä kunnista, toiminnanjohtaja Savolainen toteaa.

Edullisimmat kunnat taas ovat Oulu, Rovaniemi ja Pori. Oulussa kustannus on noin 480 euroa.

Selvityksessä käytetty vertailumökki on 50 neliön suuruinen, 35 vuotta vanha ja puurakenteinen. Se sijaitsee 4 500 neliön omalla tontilla. Vuotuinen sähkönkulutus on laskettu olevan tuhat kWh. Kiinteistöllä on 240 litran sekajäteastia, joka tyhjennetään kolme kertaa vuodessa.

Vertailun tuottamisesta vastasi KTI Kiinteistötieto Oy.