Ville Tuomisella ei ollut aikomustakaan valmentaa ensi kaudella missään miesten koripallojoukkueessa, mutta hänen suunnitelmansa muuttuivat Vilppaan managerin Antero Jokisen viestin myötä. Jokinen kysyi Ruotsin Helsingborgiin vaimonsa kanssa asettuneen Tuomisen kiinnostusta ottaa vastaan Korisliigan salolaisseuran päävalmentajan työ.

– Ensimmäisen viiden sekunnin aikana tuli tyhjyyden tunne. Sitten alkoi kiehtoa. Pari tanskalaisjoukkuetta olisi myös halunnut neuvotella kanssani valmennussopimuksesta, mutta tein selväksi, etten halua asua erossa vaimostani, ellei kyseessä ole todella mielenkiintoinen seura. Vilppaassa kiehtoi se, että Salossa on mahdollista saavuttaa jotain, sanoo Tuominen, jonka piti ensi kaudella valmentaa länsinaapurissa junioreita.

BC Nokian päävalmentajan paikalta helmikuussa sivuun siirtynyt Tuominen korvaa viikinkipurren ruorissa Joonas Iisalon, joka käyttää sopimuksessaan olevan ulkomaanpykälänsä. Hän siirtyy apuvalmentajaksi Saksan Bundesliigan Crailsheim Merlinsiin, jonka päävalmentajana toimii Joonas Iisalon isoveli Tuomas Iisalo.

Tuominen, 37, tulee Vilppaaseen pätkäpestiin, sillä hänen sopimuksensa kattaa vain ensi kauden. Vilppaan apuvalmentajana jatkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Jere Anttila.

– Kymmenen kuukautta (elokuusta toukokuuhun) sain vaimoltani luvan olla Suomessa. En olisi pystynyt ottamaan pidempää pestiä vastaan. Se olisi avioero sitten, jos viipyisin kauemmin kuin vuoden Suomessa, suorasanainen Tuominen heittää.

Vilppaan joukkueenjohtaja Keijo Poutiainen kuvailee Vilppaan ja Tuomisen yhteistyötä tilanteeksi, jossa molemmat osapuolet voittavat.

– Päädyimme Villeen, koska tämä sopii meidän aikatauluumme aivan loistavasti. Olimme yhteydessä kuuteen eri valmentajaan, Poutiainen paljastaa.

Julkinen salaisuus, jos edes sekään enää on, että Tuomisen jälkeen Vilpas yrittää houkutella luotsikseen nykyisen takamiehensä Teemu Rannikon.

– Seuraavasta kaudesta neuvottelemme ensi kauden jälkeen. Tahtotila meillä on, että määrätty henkilö ottaa vastuun valmentamisesta syksystä 2020 eteenpäin, Poutiainen sanailee ilman Rannikon nimen lausumista.

Helsinkiläislähtöinen Tuominen kertoo puhuneensa pitkään juuri Vilpas-kapteeni Rannikon kanssa tulevasta työstään. Kaksikolla on yhteistä historiaa Joensuun Katajasta, jossa Tuominen toimi Rannikon siellä pelatessa toiminnanjohtajana.

– Juttelin Teemun kanssa muun muassa siitä, että minulla ei ole ollut koskaan pelintekijää joukkueessani. Siis oikeasti pelaajaa, joka pystyy johtamaan peliä. Sen vuoksi olen tuntenut, että minun on pitänyt kontrolloida kaikkea, mitä kentällä tapahtuu, omalla pelaajaurallaan ykköspaikkaa pelannut Tuominen kertoo.

– Ihmisenä olen sellainen, että minun on kauhean vaikea luottaa muihin. Kun miettii Teemua, niin jos häneen ei voi luottaa, niin sitten ei voi varmaan luottaa kehenkään.

Tuomisen mukaan Vilppaassa hänen yksi kehityskohteistansa onkin se, että hän pystyisi katsomaan enemmän myös isoa kuvaa.

– Elän peleissä liikaa tunteella. Toivon, että voisin olla paljon rauhallisempi jatkossa.

Vilppaan lähihistoria on jokaisella salolaisella koripalloihmisillä hyvin muistissa: kolme perättäistä runkosarjan piikkipaikkaa, muttei vielä Pantteri-patsasta. Joko ensi keväänä?

– Minun ei tarvitse alkaa julistaa erikseen, mitkä ovat tavoitteet ja mihin pyritään. Painetta tulee ulkopuolelta paljon, ja koko kaupunki odottaa sitä mestaruutta. Yritän ennemmin rauhoittaa tilannetta kuin lisätä myllyä. Keväällä Vilppaan pelaajista oli aistittavissa mailasta puristamista, eikä pelaaminen ollut vapautuneen näköistä, Tuominen näkee.

Tuominen painottaa laittavansa Vilppaan hyväksi ”kaiken peliin”.

– Minulla on aikaa pyörittää otteluvideoita vaikka läpi yön, jos on tarvetta. Teen tämän työni niin tosissani ja täysillä kuin voin vain tehdä. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu, mutta ainakaan ei jää mitään jossiteltavaa.

Aivan pelkkää koripalloa Tuomisen elämä ei Salossa sentään tule olemaan.

– Urheilua seuraan paljon. Erityisesti katson jalkapalloa ja amerikkalaista jalkapalloa. Yritän olla myös sen verran fiksu, että luen jonkun kirjan välillä, Tuominen valottaa.

VILLE TUOMINEN

Tompan Pojista Vilppaan

miesten päävalmentajaksi

Syntynyt 5. maaliskuuta 1982 Helsingissä.

Valmennusura

2010–2011 Torpan Poikien korisliigajoukkueen apuvalmentaja, reservijoukkue Tompan Poikien päävalmentaja.

2011–2012 BC Nokian päävalmentaja, miesten I divisioona.

2012–2013 Tampereen Pyrinnön päävalmentaja, miesten Korisliiga.

2013–2015 Bakken Bears, Tanskan liiga ja EuroChallenge.

Kesäkuu 2016–joulukuu 2016 Tanskan naisten maajoukkueen päävalmentaja.

Joulukuu 2016–helmikuu 2019 BC Nokian päävalmentaja, miesten Korisliiga.

2019–2020 Salon Vilppaan päävalmentaja, miesten Korisliiga.

Pää- ja apuvalmentajatehtäviä Suomen juniorimaajoukkueissa 2011–2014. Suomen 15-vuotiaiden poikien valmennusryhmässä kesällä 2019.

Saavutuksia valmentajana: Tanskan mestaruus 2014, Tanskan liigan hopeamitali 2015, Suomen Cupin voitto 2013, EuroChallengessa 16 parhaan joukkoon 2014–2015.

Pelaajaura

Kolme miesten A-maaottelua, 42 nuorten maaottelua.

193 miesten SM-sarjan ottelua.

I divisioonan mestari 2005. I divisioonan vuoden pelaaja 2002 ja 2005.

Muuta

Työskenteli Joensuun Katajan koripallon toiminnanjohtajana kesäkuusta 2015 maaliskuuhun 2016.

Toimi BC Nokian urheilutoimenjohtajana muutaman kuukauden ennen siirtymistään joukkueen päävalmentajaksi joulukuussa 2016.

Laaja kokoonpano hyötykäyttöön

Uudella Vilppaan päävalmentajalla Ville Tuomisella on selkä näkemys, minkälaisen joukkueen hän haluaa ensi kaudella Salossa jalkeille. Koska kaikki Vilppaan suomalaispelaajat jatkavat, kiinnittyy huomio ulkomaalaishankintoihin.

– Haemme ryhmää, joka olisi ennemmin toissa kauden kuin viime kauden Vilpas. Eli sellaisia pelaajia kuin Javontae Hawkins, Aaron Jones ja Tobin Carberry olivat. Urheilullisia, hyviä puolustajia, aggressiivisia pelaajia. Vauhtia ja intensiteettiä pitää joukkueesta löytyä, Tuominen luettelee.

Vilppaan vahvuus verrattuna muihin mestarikandidaatteihin on penkin leveys, ja tätä Tuomisen on tarkoitus hyödyntää.

– Meidän seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs pelaajamme ovat parempia kuin Kauhajoella tai missä tahansa muualla. Jos pelataan kävelytempolla, penkin leveys ei pääse oikeuksiinsa. Tempoa ja intensiteettiä pitää kasvattaa, jotta pelkällä viisikolla pelaavat joukkueet eivät pysty vastaamaan meille.

Tuominen saapuu vetämään Vilppaan harjoituksia ensi kertaa elokuun puolivälissä. Tämä ja ensi kuu Tuomisella vierähtää Suomen 15-vuotiaiden poikien maajoukkueessa, jonka valmennusryhmään hän kuuluu. Tulevaisuudessa hän näkee toimivansa juuri nuorten pelaajien kehittäjänä.

– Koen, että minulla on eniten annettavaa 14–20-vuotiaiden keskuudessa. Sellaisesta työstä saisin eniten itsestäni irti, Tuominen pohtii.

Pidetty Dillard jatkaa Vilppaassa suuremmassa roolissa

Vilpas tiedotti torstaina myös yhdestä pelaajasopimuksesta. Viime kaudella sekä I divisioona B:n PeU-Basketissa että Vilppaan liigamiehistössä esiintynyt Reggie Dillard nähdään Salossa myös ensi kaudella. Dillard on salolaisten ensimmäinen neljästä yhdysvaltalaishankinnasta.

– Reggie osoittautui erittäin pidetyksi henkilöksi joukkueen sisällä ja siksi hänet on helppo tuoda takaisin. Hän pelasi viime kauden back-up vahvistuksena, ja tilanne on nyt aivan erilainen. Dillardille on kaavailtu huomattavasti suurempaa roolia etenkin puolustuspäässä, Vilppaan manageri Antero Jokinen kertoi tiedotteessa.

26-vuotias ja 193-senttinen laituri rymysi PeU:ssa 11 ottelussa 29,4 pisteen keskiarvolla. Helmikuussa Dillard nostettiin liigaryhmään niin sanotuksi varajenkiksi, mutta hän pääsi tositoimiin myös pudotuspeleissä loukkaantumisten takia. Korisliigassa Dillard teki pisteitä 7,3 pisteen keskiarvolla.