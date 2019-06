Monta kokkia, mahti soppa – Perniön Pavussa on hyvä tohina

Kahvila Pavussa Perniössä on tomaattikeittopäivä, mutta yhtä hyvin voisi olla kukkakaali-kookoskeittoa, minestronekeittoa tai papukeittoa kauden kasvisten ja kokin fiiliksen mukaan. Vain yksi on varmaa, lihaa keitoissa ei ole.

– Asiakkaat ovat toivoneet kasviskeittoja, muita ei ole haluttu, kahvilayrittäjä Anita Pukki kertoo.

Hiljaiseen aikaan hän pärjää keittiössä yksin, mutta kesä tuo vakioasiakkaiden lisäksi kesävieraat Salontien varren kahvilaan. Nyt keittiössä riittää tekemistä myös kahdelle kesätyöntekijälle, Johanna Palmille ja Heidi Paavolalle.

– Ihan paras kesätyö, monipuolinen. Nauran tosi paljon ja täällä saa nauraa, matkailupalvelujen tuotteistajaksi keväällä valmistunut Palm tokaisee.

Uunissa paahdetuista kirsikkatomaateista valmistettu sosekeitto on viittä vaille valmista. Paavola surauttaa keiton tasaiseksi sauvasekoittimella ja Palm kiikuttaa lämpökattilan pöytään. Keitto viimeistellään basilikaöljyllä.

Mitä useampi kokki, sitä huonompi soppa -sanonta ei päde, vaan tomaattikeitto on herkullista. Voisi vannoa, että siihen on ripautettu sokeria, vaan eipä ole.

– Maku tulee kypsänä poimituista kirsikkatomaateista, Pukki painottaa.

Syvyyttä kasviksille paahtaminen uunissa.

Monet raaka-aineista tulevat vanhempien, Esa ja Pirkko Pukin puutarhalta Perniöstä. Anita Pukki tuntee tuotteet hyvin, sillä hän työskenteli aikaisemmin puutarhalla.

Vitriinissä on useampaa sorttia kakkupaloja ja pientä suolaista. Kuvun alta löytyvät haaleat korvapuustit, joita perniöläiset haluavat ehdottomasti. Ajatus tarjottavista on selkeä.

– Aidot maut, voi, kerma ja maito. Kaikki tehdään itse alusta asti.

Ulkoapäin ei arvaa, mitä sata vuotta vanha rakennus kätkee sisälleen. Rakennuksessa on toiminut ennen kotileipomo ja kahvila, mutta kun Anita Pukki osti talon, se remontoitiin.

Hän oli muuttanut jo aikaisemmin asumaan rakennuksen yläkertaan, joten siirtyminen työmaalle käy kätevästi.

Pavun kodikas tunnelma syntyy vanhoista esineistä, kauniista astioista, menneen arvostamisesta ja oivalluksista. Terassin pöytä on tehty ruostuneesta taikinakoneesta, pitkän pöydän ääressä voi istua veneen pelastusliivilaatikon päällä ja vessa on kylmiönoven takana. Ideamoottoriksi paljastuu mainosalalla työskentelevä Henri Ollikainen .

– Miesystäväni on kädentaitoinen ihminen, Pukki hymyilee, eikä hän ole yrittänyt rajoittaa ideointia.

Peräkamarissa on esillä kemiönsaarelaisen Kim Holmbergin maalauksia. Toisessa kamarissa on toimintakuntoinen piano asiakkaiden soitettavaksi.

– Eikö ole ihana olohuone, Ritva Kitula istahtaa pöytään odottamaan, että Johanna Palm tuo sämpylän ja juoman pöytään.

Kitula poikkeaa kahvilaan, ei päivittäin, mutta useita kertoja viikossa.

– Täällä on parhaat leivonnaiset ja paras palvelu. Onneksi Perniössä on tällaista, kun kaikki viedään Saloon. Ensimmäistä kertaa kirjasto on kesällä kiinni kuusi viikkoa, se on ihan liikaa, hän sanoo harmistuneena.

Kirsikkatomaattikeitto

1 kg kirsikkatomaatteja

1–2 sipulia

2 valkosipulinkynttä

suolaa

mustapippuria

vähän vettä

Asettele kirsikkatomaatit uunipellille leivinpaperin päälle ja paahda 200-asteisessa uunissa vajaa puoli tuntia. Voit nyppiä tomaattien kuoret pois tai antaa niiden olla.

Siirrä kaikki ainekset kattilaan, lisää vettä enintään kaksi desilitraa ja anna kiehua hiljalleen vartin verran. Lisää loppuvaiheessa kourallinen tuoretta basilikaa ja soseuta keitto.

Voit halutessasi lisätä kettoon tilkan kermaa tai kookosmaitoa.

Raparperi-toscapiirakka

125 g voita

2 dl sokeria

3 munaa

2,5 dl vehnäjauhoja tai gluteenittomia jauhoja

2 tl leivin

jauhetta

1 tl kardemummaa

0,5 l raparperinpaloja

sokeria

kanelia

Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi ja lisää munat yksitellen vatkaten. Lisää jauhot, joihin on sekoitettu leivinjauhe.

Painele taikina pyöreän (halkaisija 24 cm) uunivuoan pohjalle ja reunoille ja lisää raparperit. Ripottele pinnalle sokeria ja kanelia.

Paista piirakkaa 175 asteessa uunin alatasolla noin puoli tuntia.

Toscakuorrute

75 g voita

1 dl sokeria

100 g mantelilastuja

2 rkl vehnäjauhoja tai perunajauhoja

2 rkl maitoa tai kermaa

Mittaa kaikki ainekset kattilaan. Kuumenna ja sekoita koko ajan. Kun kuorrute pulpahtaa, ota liedeltä ja levitä piirakalle raparperin päälle.

Nosta uunin lämpötila 200 asteeseen ja jatka paistamista noin 10 minuuttia uunin keski/ylätasolla.