MTV: Unicefin mukaan Suomen pitää hakea Isis-vaimot ja -lapset syyrialaisilta leireiltä

Suomen on haettava niin sanotut Isis-vaimot ja heidän lapsensa pois syyrialaisilta leireiltä, sanoo YK:n lastenjärjestön Unicefin ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja Inka Hetemäki MTV:lle.

Suomella on hänen mukaansa kansainvälisen sopimuksen määrittämä velvollisuus taata lapsille henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset. Myös lasten äidit pitäisi tuoda Suomeen, vaikka myöhemmin selviäisi, että he ovat syyllistyneet rikoksiin, Hetemäki sanoo MTV:lle.

Esimerkiksi ääriään myöten täydelläal-Holin leirillä on lähes 74 000 ihmistä. Osa heistä on Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia. Leirillä on myös kymmeniä suomalaisia naisia ja lapsia.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/edes-rikosepaily-ei-saa-olla-esteena-unicef-vaatii-suomea-hakemaan-isis-vaimot-ja-lapset-aarimmaisen-karuista-olosuhteista-mahdollisimman-nopeasti/7435912#gs.g4lcdo

STT

Kuvat: