Muotiperho ajautui konkurssiin Salossa

Perinteikäs salolainen kivijalkaliike Muotiperho Oy lopettaa toimintansa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on asettanut yhtiön konkurssiin verohallinnon hakemuksesta. Loppuunmyynti alkaa torstaina.

Muotiperho on perustettu vuonna 1971, ja se on toiminut samalla paikalla Turuntien varressa.

Liikettä on vetänyt vuodesta 2008 alkaen Kristiina Holmberg , jolla on kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta.

– Ihan kamalalta tuntuu, Holmberg kiteyttää ajatuksensa.

Holmbergin mukaan kivijalkaliikkeen myynti on laskenut pikkuhiljaa, ja erityisesti pari viime vuotta ovat olleet vaikeita.

– Pääsyy tähän on, ettei kaupan ovi aukene tarpeeksi usein, hän toteaa.

Yrittäjä on analysoinut tapahtumia ja listannut syitä, joiden takia myynti on hiipunut.

Ostokäyttäytyminen on hänen mukaansa muuttunut rajusti viime vuosina. Salossa kysyntää söi aikanaan eniten Nokian lähtö. Maailman talous ja Suomen talous ovat olleet pitkään alamaissa. Median murroksellakin on osuutensa.

– Ihmisten ajattelu on muuttunut. Moni ostaa nykyisin vain tarpeeseen. Kirpputorikulttuuri on Salossa tosi vahva. Nettikauppa on kasvanut, ihmiset matkustelevat ja ostavat matkoillaan. Paljon käydään töissä Turussa ja Helsingissä, ja siellä käydään myös kaupoilla, Kristiina Holmberg pohtii.

Muotiperhossa on käynyt säännöllisesti Salon ulkopuolelta asiakkaita, jotka ovat arvostaneet pienen erikoisliikkeen asiantuntemusta.

– Olen kiitollinen kaikille asiakkailleni, mutta valitettavasti heitä ei ole ollut riittävästi, Holmberg sanoo.

Yrittäjä sanoo, että hänen on katsottava myös itse peiliin.

– Olisi pitänyt tehdä kovalla kädellä muutoksia. Esimerkiksi kulut ovat kasvaneet, ja siihen olisi pitänyt reagoida.

Kristiina Holmbergia surettaa, että Salon keskusta on nykypäivänä kovin hiljainen. Hän toivoo, että se muuttuisi elävämmäksi.

– Olen edelleen sitä mieltä, että kivijalkaliikkeitä tarvitaan, ja toivon, että jäljellä olevat kaupat menestyvät Salossa.