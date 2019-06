Murrolla ja Liipolalla on rutosti aikaa lunastaa kisalippu MM-Dohaan

Täyteen vauhtiin päässyt yleisurheilukausi 2019 on siinä mielessä täysin poikkeuksellinen, että kauden pääkilpailu – Dohan MM-kisat – käydään vasta yli kolmen kuukauden kuluttua syys-lokakuussa.

Normaalisti perinteiset juhannuskisat ovat antaneet jo selviä suuntaviivoja viimeisille viikoille ennen arvokisaa. Nyt aikaa hienosäädölle ja jopa korjausliikkeille riittää.

Esimerkiksi Salon seudun ykkösnimen, Vilppaan Wilma Murron , tahmeahko alkukausi ei saa vielä sormea kohti paniikkinappulaa. Murto on hypännyt kesäkuussa kolmessa kilpailussa ja tulokset ovat pudonneet jokaisessa: 445–436–426.

Viimeisin noteeraus tuli lauantaina hänen uudessa kotikunnassaan Kuortaneella. Tulosta söi tuuliset olosuhteet, vaikkakaan Murto itse ei ollut teknisesti hyppyihin tyytyväinen. Tammikuussa Perthissä 451 ylittänyt Murto jahtaa seuraavat kuukaudet MM-rajaa 456, joka on hänelle täysin realistinen tavoite.

Toinen nihkeästi kautensa aloittanut seudun MM-toivo, Someron Esan moukarimies Henri Liipola , sai vähän järkeä tekemiseensä Someron juhannuskisoissa.

Keskiviikkona Jyväskylässä kokonaan ilman tulosta jäänyt Liipola pyörähti tutussa ringissä kauden kotimaisen kärkituloksen 73,88. Se on hänen uransa viidenneksi paras tulos ja jää Dohan MM-rajasta reilut kaksi metriä. Mikä oleellisinta, Liipola heitti Somerolla neljä kertaa yli 72 metriä, mikä kielii ääriherkässä lajissa kaivatun varmuuden löytymistä.

Vaikka sekä Murto että Liipola havittelevat IAAF:n asettamaa MM-rajaa ja satavarmaa kisapaikkaa, niin paikka kisoissa voi aueta myös rankingin perusteella. On varsin todennäköistä, että kisapaikkaan ei tarvita rajan ylitystä, vaan sitä kutittelevaa tulosta.

Someron kovatasoiset yleisurheilutapahtumat jatkuvat viikonloppuna, kun perinteinen Seiväskarnevaali käynnistyy torstaina. Tapahtuman pääkilpailu on vuorossa lauantaina. Murron lisäksi kilpailussa nähtäneen toinen viime kesän EM-edustaja, Esan oma Tommi Holttinen .

Kokonaisuudessaan vilkas kotimaan yleisurheilujuhannus alleviivasi entisestään kahden lajin ylivaltaa. Naisissa suurin (media)huomio kohdistuu pika-aitoihin ja miehissä edelleen keihäänheittoon.

Kuortaneella Suomen tähtitrio Annimari Korte – Nooralotta Neziri – Reetta Hurske pinkoi alle 13 sekunnin rajan, mutta Murronkin kisaa kiusannut tuuli puhalsi liian kovaa selkään. Kortteen huima aika 12,83 syntyi neljän sekuntimetrin myötätuulessa.

Neziri ja Korte ovat jo selvittäneet Dohan MM-kisojen tulosrajan 12,98. Ennätyksensä aikaan 13,04 kohentanut Hurske on päässyt rajan alle vain myötätuulessa. Kolmikko on tällä hetkellä maailmantilastossa 50 parhaan joukossa ja Euroopan tilastossa topkympissä.

Miesten keihäässä Raaseporin 22-vuotias Oliver Helander kiskaisi uransa toiseksi parhaan tuloksen 86,93, joka ylittää samalla ensi kesän Tokion olympialaisten tulosrajan ja vahvistaa entisestään odotuksia Dohaa ajatellen.

Maailman kärki eli Viron Magnus Kirt kiskoo noin neljän metrin päässä Helanderista. Mahtavaan vireeseen päässyt Kirt heitti lauantaina Kuortaneella maailman kärkituloksen 90,61. Torstaina Ostravassa Kirt ehti heittää edellisen ennätyksensä 90,34.

Kirt on kilpaillut tänä kesänä kuusi kertaa ja keskiarvotulos on huikea 88,50. Mutta kuten jo sanottua: Dohaan on vielä yli kolme kuukautta aikaa.

Suomalaismiehistä Dohan rajan ovat ylittäneet Helanderin lisäksi Toni Kuusela ja Antti Ruuskanen , joka heitti viikko sitten Raaseporissa 85,15 ja eilen Saarijärvellä 83,37.

– Vähän pidempää odottelin, Ruuskanen kertoi liiton tiedotteessa.

Kolmikko on maailmanlistassa 20 parhaan joukossa, Helander on parhaana suomalaisena kuudentena.

Muun muassa Helander ja Murto kilpailevat kolmen viikon kuluttua 22-vuotiaiden EM-kisoissa Ruotsin Gävlessä.

– Kultaa lähden hakemaan, Helander paljasti STT:lle.

MAAILMANTILASTON 50 PARHAAN JOUKOSSA OLEVAT SUOMALAISET

Keihään tahtiin

6) Oliver Helander, keihäänheitto (86,93)

10) Ella Junnila, korkeushyppy (194 SE)

12) Antti Ruuskanen, keihäänheitto (85,15)

19) Veli-Matti Partanen, 50 kilometrin kävely (3.46.54)

20) Toni Kuusela, keihäänheitto (83,40)

23) Topi Raitanen, 3 000 metrin estejuoksu (8.21,47)

28) Lassi Etelätalo, keihäänheitto (81,95)

29) Kristiina Mäkelä, kolmiloikka (13,97)

30) Maria Huntington, 7-ottelu (6 053)

30) Nooralotta Neziri, 100 metrin aitajuoksu (12,90)

30) Wilma Murto, seiväshyppy (451)

31) Krista Tervo, moukarinheitto (70,18 SE)

33) Annimari Korte, 100 metrin aitajuoksu (12,93)

33) Jarkko Kinnunen, 50 kilometrin kävely (3.51.16)

35) Henri Liipola, moukarinheitto (73,88)

45) Simo Lipsanen, kolmiloikka (16.57)

45) Heidi Nokelainen, keihäänheitto (58,55)

46) Heta Tuuri, korkeushyppy (187)

49) Tuomas Kaukolahti, kolmiloikka (16,50)

50) Reetta Hurske, 100 metrin aitajuoksu (13,04)

* Tilanne 23.6.

Lähde: Tilastopaja