Myös Thomson ja Heinola saivat ensimmäisen kierroksen varauksen – ”Jotakin teemme oikein Suomen jääkiekossa”

Suomalaispelaajat kiinnostivat NHL-seuroja myös toisena varatun Kaapo Kakon jälkeen. Puolustajat Lassi Thomson ja Ville Heinola saivat arvostetun ensimmäisen kierroksen varauksen TPS-hyökkääjän tavoin.

Thomsonin varasi Ottawa Senators tilaisuuden 19. vuorolla, ja Heinola napattiin heti seuraavalla varausnumerolla 20. Hän kuuluu jatkossa Winnipeg Jetsin tulevaisuudensuunnitelmiin.

Ilves-kasvatti Thomson pelasi päättyneellä kaudella Kanadassa WHL-junioriliigaa Kelowna Rocketsissa. Hän nakutti 63 ottelussa puolustajalle mukavat tehot 17+24=41. Tämän hetken tiedon mukaan hän on palaamassa Tampereelle ja Ilveksen liigamiehistöön ensi kaudeksi.

– Aivan ällikällä lyöty, en tiedä mitä sanoa. En osannut odottaa, että menee näin aikaisin. Ehkä ekan kierroksen lopulla. Tosi mahtavaa. Ja Ville heti perään. Tosi hienoa, 18-vuotias Thomson jutteli hämmentyneenä STT:lle.

Suomalaiset ovat kelvanneet hyvin viime vuosina

Lukossa ensimmäiset liigapelinsä viime kaudella pelannut Heinola oli vuoden vaihteessa mukana voittamassa nuorten MM-kultaa alle 20-vuotiaiden kisoissa. Maailmanmestaruuden tuonut loppuottelu pelattiin tammikuussa samaisessa Vancouverin Rogers Arenassa, jossa NHL:n varaustilaisuus tänä vuonna järjestetään.

– Hyvähän se oli, koska Suomen jääkiekko on nyt pinnalla. Kultaa on tullut tänä vuonna alle 20-vuotiaissa ja miehissä. En osaa sanoa, mitä teemme oikein, mutta jotakin teemme, Heinola pohti NHL.com -sivustolla.

Hän osallistuu Jetsin maanantaina alkavalle nuorten pelaajien kehitysleirille. Winnipegillä on organisaatiossaan jo neljä suomalaispelaajaa, kun Patrik Laineen lisäksi kanadalaisjoukkueen pelaajakatraaseen kuuluvat hyökkääjä Kristian Vesalainen sekä puolustaja Sami Niku.

Viime vuonna NHL-varauksen ensimmäisellä kierroksella saivat Jesperi Kotkaniemi ja Rasmus Kupari. Vuonna 2017 peräti kuusi suomalaista huudettiin lavalle 31 lupaavimmaksi katsotun pelaajan joukossa.

https://www.nhl.com/jets/news/heinola-joins-fellow-finns-in-jets-organization/c-307976950

STT

Kuvat: