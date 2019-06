Rafael Nadal voitti 12. kerran tenniksen Ranskan avoimet kukistamalla finaalissa Itävallan Dominic Thiemin 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Nadal ei ole hävinnyt kertaakaan Ranskan avointen loppuottelussa, ja hänen ottelusaldonsa turnauksesta on yhteensä 93 voitettua ottelua ja vain kaksi tappiota.

Yhteensä Nadalilla on 18 grand slam -turnausvoittoa, mikä on kaksi vähemmän kuin eniten arvoturnausvoittoja keränneellä Sveitsin Roger Federerillä.

STT