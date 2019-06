Neljäs tuomio Oulun seksuaalirikosjutussa: 29-vuotiaalle miehelle yli kolme vuotta vankeutta 13-vuotiaan törkeästä hyväksikäytöstä

Käräjäoikeus on tuominnut neljännen miehen vankilaan Oulun laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa. Tuomittu 29-vuotias mies sai kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Oikeuden mukaan mies oli viime elokuussa muun muassa yhdynnässä 13-vuotiaaseen uhriin. Tekoja oli oikeuden mukaan useita.

– Tapaamisilla vastaaja on ollut sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa työntymällä sukupuolielimellään asianomistajan emättimeen, peräaukkoon sekä työntämällä sormiaan asianomistajan sukupuolielimeen, tuomion julkisessa selosteessa todetaan.

Oikeus piti tekoja törkeinä muun muassa uhrin ja tekijän välisen ikäeron takia. Lisäksi teot aiheuttivat lapselle kipua.

Oikeus katsoi, että mies tiesi uhrin olevan alle 16-vuotias. Lisäksi miehen täytyi huomata tytön olleen haavoittuvassa asemassa.

– Edelleen rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska vastaajan on tullut havaita ainakin joitakin puutteita asianomistajan kyvyssä ilmaista itseään, kyvyssä itsenäiseen toimintaan sekä päätöksentekokyvyssä.

Javad Mirzad, 29, kiisti syytteet. Hän myönsi ainoastaan suudelleensa ja kosketelleensa lasta. Lisäksi hän kertoi luulleensa lasta 16-vuotiaaksi.

Mirzad määrättiin maksamaan uhrille 38 000 euroa korvauksia.

Kahdeksan miestä epäiltynä saman tytön hyväksikäytöstä – yhteensä neljä tuomittu tähän mennessä

Kyse on seksuaalirikoskokonaisuudesta, jossa saman 13-vuotiaan tytön epäillään joutuneen useiden miesten uhriksi. Kokonaisuudessa annettiin ensimmäinen ja toinen tuomio toukokuussa. Kolmas annettiin aiemmin tällä viikolla.

Tänään tuomitun tavoin kaikki kolme muuta miestä olivat sukupuoliyhteydessä uhriin. Miehet hyväksikäyttivät tyttöä viime kesän ja syksyn aikana asunnoissa Oulussa.

Ensimmäisenä jutussa tuomittiin 21-vuotias mies, joka oikeuden mukaan muun muassa pakotti tytön yhdyntään väkivalloin. Mies tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Toinen syytetty, 20-vuotias mies, oli työntänyt sormensa tytön emättimeen, kosketellut, nuollut tämän alapäätä ja ehdotellut tälle useita tapaamisia. Hän oli oikeuden mukaan myös tarjonnut tytölle rahaa ja pyytänyt tätä tulemaan luokseen. Mies tuomittiin kahden vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kolmas tuomittu, 23-vuotias mies, oli tyttöön yhdynnässä, minkä jälkeen hän otti tähän toistuvasti yhteyttä ja yritti saada uudelleen luokseen. Oikeus katsoi, että miehen tarkoitus oli hyväksikäyttää tyttöä uudestaan. Hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Rikokset alkaneet sosiaalisessa mediassa – jo seksuaalinen viestittely vahingoittaa lasta ja on rikos

Kaikki tähän mennessä tuomitut hyväksikäytöt ovat alkaneet sosiaalisen median viestittelystä. Miehet ovat harjoittaneet groomingia, joka tarkoittaa lapsen houkuttelua seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin ja seksuaalissävytteinen viestittely lapselle on jo itsessään rikos. Jo pelkästään seksuaalisten viestien tai esimerkiksi alastonkuvien vastaanottaminen voi asiantuntijoiden mukaan vaurioittaa lasta.

STT

Kuvat: