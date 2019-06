New York Times: Trumpin ylistämä maahanmuuttosopu Meksikon kanssa on kokoelma jo aeimmin sovittuja toimia

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ylistämä tullisopu Meksikon kanssa on läpimurron sijaan kokoelma toimia, joista on pitkälti sovittu jo kuukausia sitten, uutisoi New York Times.

Lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa syntyneen sopimuksen mukaan Meksiko lupaa ”ennennäkemättömiä askelia” suitsiakseen Yhdysvaltoihin pyrkivien siirtolaisten määrää. Vastineeksi Yhdysvallat lupasi luopua uhkaamistaan tuontitulleista meksikolaistuotteille.

Sovun keskiössä on käytäntö, jonka mukaan Yhdysvalloista turvapaikkaa hakevat pidetään Meksikon puolella odottamassa hakemusten käsittelyä. Käytäntöä on alettu soveltaa jo aiemmin ja Meksiko oli jo hyväksynyt kyseisen ohjelman laajentamisen, kertovat neuvotteluista perillä olevat lähteet New York Timesille.

Ohjelma on haastettu oikeudessa, sillä kansalaisjärjestöt ovat huolissaan turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisesta Meksikossa.

Tuoreen sopimuksen mukaan Meksiko lupaa myös sijoittaa kansalliskaartin sotilaita eri puolille maata ja etenkin etelärajalleen. Tästä sovittiin salaisissa neuvotteluissa jo maaliskuussa, kun Yhdysvaltojen silloinen kansallisen turvallisuuden ministeri Kirstjen Nielsen sekä Meksikon sisäministeri Olga Sanchez tapasivat Miamissa, asiaa tuntevat lähteet kertovat.

Sen sijaan Trumpin hallinto ei saanut puserrettua Meksikon kanssa sopua menettelystä, joka olisi antanut Yhdysvalloille mahdollisuuden käännyttää siirtolaiset takaisin Meksikoon hakemaan turvapaikkaa sieltä. Jos Meksiko määriteltäisiin niin sanotuksi turvalliseksi kolmanneksi maaksi, Yhdysvallat voisi saada laillisen perusteen tyrmätä turvapaikanhakemukset, elleivät hakijat ole ensin hakeneet turvapaikkaa Meksikosta.

”Kaikki ovat hyvin innoissaan uudesta sopimuksesta!”

Trump kehui lauantaina sopimusta vuolaasti ja kiitteli Meksikon presidenttiä ”pitkästä ja hartaasta työstä” sen eteen.

– Kaikki ovat hyvin innoissaan uudesta sopimuksesta Meksikon kanssa! hän hehkutti Twitterissä.

Trump sai sopimuksen ansiosta säilytettyä kasvonsa, sillä hänen tulliuhkauksensa herätti laajaa arvostelua myös hänen omiensa joukossa. Meksikon ja Yhdysvaltojen välinen kauppa olisi kärsinyt, ja tullit olisivat viime kädessä päätyneet kuluttajien maksettaviksi.

Etenkin maatalousvaltaisten osavaltioiden republikaanit ilmaisivat huolensa Trumpin tulliuhittelusta. Demokraatit puolestaan haukkuivat presidentin neuvottelutaidot lyttyyn.

– Uhkailu ja kiukuttelu ei ole tapa neuvotella ulkopolitiikasta, sanoi demokraattien Nancy Pelosi tiedotteessa.

– Kongressi pitää myös vastedes Trumpin hallinnon vastuullisena siitä, että se on epäonnistunut vastaamaan humanitaariseen tilanteeseen etelärajalla, hän jatkoi.

