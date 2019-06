New York Times: Yhdysvaltalaisyritykset löysivät tavan kiertää Huawei-kieltoa

Useat yhdysvaltalaisyritykset jatkavat komponenttien myymistä kiinalaiselle teknologiajätti Huaweille presidentti Donald Trumpin asettamasta kiellosta huolimatta, kertoo New York Times lähdetietojensa pohjalta.

Lehden mukaan esimerkiksi puolijohdeteollisuuden isot yritykset Intel ja Micron ovat löytäneet keinon kiertää pakotteita myymällä Huaweille teknologiaa, jotka on valmistettu Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tällöin tuotteita ei aina lueta amerikkalaisiksi, jolloin ne voivat olla pakotteiden ulkopuolella.

Yhdysvaltojen kauppaministeriö ei heti kommentoinut väitteitä.

Trumpin hallinto on kieltänyt yhdysvaltalaisia yrityksiä myymästä Huaweille amerikkalaista teknologiaa ilman erillistä hyväksyntää. Kieltoa on perusteltu turvallisuussyillä. Yhdysvallat on syyttänyt Huaweita toistuvasti muun muassa teknologiavarkauksista, vakoilusta ja kytköksistä Kiinan kommunistiseen puolueeseen.

Kielto herättänyt hämmennystä

Kielto on herättänyt hämmennystä niin yhdysvaltalaisyrityksissä kuin Huaweissakin, sillä monet yritysjohtajat ovat olleet epätietoisia sen laajuudesta.

Yritykset ovat jäädyttäneet toistaiseksi toimituksiaan Huaweille, mutta sittemmin juristit ovat tulkinneet tarkemmin, mitkä tuotteet kuuluvat pakotteiden piiriin.

Yhdysvaltalaisfirmat voivat myydä Huawein nykyisiä tuotteita tukevaa teknologiaa elokuun puoliväliin saakka. Huawein tulevia tuotteita koskeva myyntikielto on kuitenkin jo voimassa.

New York Timesin lähteiden mukaan Trumpin hallinto on tietoinen pakotteiden kiertämisestä, mutta siihen reagoimisesta ollaan erimielisiä. Joidenkin virkamiesten mukaan toimet rikkovat lain henkeä ja murentavat yrityksiä painostaa Huaweita, kun taas toiset ovat sallivampia, sillä toiminta lieventää yhdysvaltalaisyrityksille pakotteista koituvaa harmia.

Puolijohdeteollisuuden etujärjestön johtaja John Neuffer sanoi viime viikolla, että pakotteet vaikuttavat eri tavalla eri yrityksiin ja jokaisen on arvioitava tilannetta erikseen.

– Kuten olemme keskustelleet Yhdysvaltojen hallinnon kanssa, nyt on selvää, että joitakin tuotteita voidaan toimittaa Huaweille (pakotteista huolimatta), hän sanoi tiedotteessa.

Huawei-kiista on vain yksi rintama Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä erimielisyyksissä. Pitkittyneeseen tullikiistaan ei ole löytynyt ratkaisua, ja osa asiantuntijoista on epäillyt, että Trumpin hallinto käyttää Huawei-pakotteita hyväkseen kiristääkseen myönnytyksiä tullineuvotteluissa.

Trumpin on määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping myöhemmin tällä viikolla Japanissa G20-kokouksen yhteydessä.

https://www.nytimes.com/2019/06/25/technology/huawei-trump-ban-technology.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

